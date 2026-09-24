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Kursanalyse 

XRP-Analyse: Kann eine erneute Hängepartie abgewendet werden?

Die Kryptowährung Ripple (XRP) konnte die bullishe Anstiegsbewegung erneut nicht bestätigen. Alle wichtigen Kursmarken für eine erfolgreiche Trendumkehr identifiziert diese Kursanalyse.

Stefan Lübeck
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Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzen im Hintergrund zeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Ripple (XRP) muss seinen Aufwärtstrend bestätigen

Im Gegensatz zu anderen Altcoins gelang es Ripple (XRP) in der jüngsten Kursrallye nicht, ein neues Verlaufshoch auszubilden. Die Top-10-Kryptowährung prallte bereits bei 1,65 US-Dollar gen Süden ab und rutschte in der Folge auf aktuell 1,51 US-Dollar zurück. Um die Chance auf eine bullishe Trendfolgebewegung zu wahren und die Gefahr einer Topbildung abzuwenden, muss der XRP-Kurs zeitnah über die folgenden Widerstandsmarken ausbrechen.

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