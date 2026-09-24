Der Bärenmarkt hat die den Markt halbiert, aber die Nutzung ist unverändert. Warum die Blockchain-Aktivität teilweise sogar höher ist.

Der Krypto-Markt hat innerhalb von zwölf Monaten etwa 2,1 Billionen US-Dollar an Wert verloren, wohingegen sich die tatsächliche Nutzung von Bitcoin und Co. als erstaunlich robust erwies. So schrumpfte die Krypto-Wirtschaft zwischen Juli 2025 und Juni 2026 gerade einmal um 1,6 Prozent, obwohl sich die gesamte Marktkapitalisierung in diesem Zeitraum nahezu halbierte.

Krypto-Nutzung entkoppelt sich von den Kursen

Insgesamt belief sich die gemessene Krypto-Wirtschaftsaktivität innerhalb der zwölf Monate auf rund 9,4 Billionen US-Dollar und lag damit nur geringfügig unter dem Niveau des vorherigen Vergleichszeitraums mit 9,55 Billionen US-Dollar. Zudem gingen auch die Zuflüsse zu zentralisierten Börsen und anderen Krypto-Diensten lediglich um 4,3 Prozent auf 8,9 Billionen US-Dollar zurück.

In anderen Bereichen nahm die Nutzung dagegen sogar deutlich zu. So stiegen die inländischen Peer-to-Peer-Transfers gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ganze 302,9 Prozent auf 228,7 Milliarden US-Dollar. Außerdem legte das Volumen grenzüberschreitender Stablecoin-Transfers um 77,5 Prozent auf 220,3 Milliarden US-Dollar zu. Gerade abseits der klassischen Börsenaktivität entwickelte sich der Krypto-Markt damit deutlich stärker, als der Einbruch der Kurse zunächst vermuten lässt.

Wo Kryptowährungen genutzt werden

Hinter der vergleichsweise stabilen Aktivität steckt jedoch auch eine geografische Verschiebung des Krypto-Marktes. Dort, wo Kryptowährungen über ihre Rolle als Spekulationsobjekt hinausgehen, hat die Nutzung deutlich zugenommen. So verzeichnete Brasilien innerhalb des Untersuchungszeitraums beispielsweise ein Transaktionsvolumen von fast 320 Milliarden US-Dollar und belegt im diesjährigen Global Crypto Adoption Index erstmals den ersten Platz.

Doch auch in anderen Schwellenländern gewinnen Kryptowährungen zunehmend an Bedeutung. In Nigeria etwa werden Stablecoins unter anderem genutzt, um sich gegen die Abwertung der heimischen Währung abzusichern. Ähnliche Entwicklungen lassen sich in Teilen Lateinamerikas und Asiens beobachten, wo der Zugang zum US-Dollar über das traditionelle Bankensystem teilweise schwieriger oder teurer ist.