Bitcoin hat einen hartnäckigen Widerstand hinter sich gelassen und deutlich an Tempo aufgenommen. Welche Kurszonen jetzt wichtig werden und wo sich die nächste größere Unterstützung befindet.

Bitcoin auf Mehrmonatshoch: Wie weit kann diese Rallye noch laufen?

Bitcoin auf Mehrmonatshoch: Wie weit kann diese Rallye noch laufen?

Nach der Fed-Zinserhöhung, dem Rückschlag beim CLARITY Act und der weiter hohen Unsicherheit hatten viele Marktteilnehmer eher mit neuem Verkaufsdruck bei Bitcoin gerechnet. Stattdessen drehte der Kurs deutlich nach oben und setzte sich über mehrere wichtige Marken hinweg. Gleichzeitig kamen wieder starke Zuflüsse in die Spot-Bitcoin-ETFs, während zahlreiche Short-Positionen aus dem Markt gedrängt wurden. Dazu hat sich auch das Umfeld etwas aufgehellt, weil der Ölpreis zuletzt von seinen Hochs zurückkam. Damit stellt sich nun die Frage, ob hinter dem Anstieg mehr steckt als nur eine kurzfristige Gegenbewegung.

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