Ein Jahr nach dem Allzeithoch folgt der Tiefpunkt: Nach dieser Faustregel warten viele Bitcoin-Anleger sehnlichst auf den 6. Oktober, der das letzte Rekordhoch von gut 126.000 US-Dollar markierte. James Check alias “Checkmatey” hält jedoch nicht allzu viel von dieser These. Der On-Chain-Analyst wertet öffentlich einsehbare Blockchain-Daten aus und kommt zu einem anderen Schluss: Der eigentliche Boden liegt seiner Einschätzung nach bereits hinter dem Markt.
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