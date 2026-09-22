Der Bitcoin-Kurs hat sich zuletzt deutlich erholt. Mehrere On-Chain-Indikatoren deuten darauf hin, dass der Bärenmarkt überwunden ist.

Bitcoin-Bärenmarkt beendet? Das sind die Gründe

Bitcoin-Bärenmarkt beendet? Das sind die Gründe

Ein Jahr nach dem Allzeithoch folgt der Tiefpunkt: Nach dieser Faustregel warten viele Bitcoin-Anleger sehnlichst auf den 6. Oktober, der das letzte Rekordhoch von gut 126.000 US-Dollar markierte. James Check alias “Checkmatey” hält jedoch nicht allzu viel von dieser These. Der On-Chain-Analyst wertet öffentlich einsehbare Blockchain-Daten aus und kommt zu einem anderen Schluss: Der eigentliche Boden liegt seiner Einschätzung nach bereits hinter dem Markt.

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