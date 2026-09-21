App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
2,55 T
Hyperliquid-Kurs81,01 0.20%
Bitcoin-Kurs74.963,53 6.17%
Ethereum-Kurs2.401,81 5.01%
XRP-Kurs1,32 7.53%
BNB-Kurs697,63 4.44%
Hyperliquid-Kurs81,01 0.20%
Solana-Kurs102,53 7.63%
TRON-Kurs0,299542 0.08%
Dogecoin-Kurs0,086916 15.07%
Cardano-Kurs0,212409 7.68%
Zcash-Kurs1.290,32 0.85%
Chainlink-Kurs11,29 4.34%
Pi Network-Kurs0,077560 4.54%
Netzwerk-Upgrade 

XRP Ledger vor Batch-Upgrade: Ripple sieht Vermögensverwalter in den Startlöchern

Ein Upgrade soll auf dem XRP Ledger mehrere Transaktionen zu einem Vorgang bündeln. Die erste Version musste wegen einer kritischen Lücke zurückgezogen werden, jetzt läuft der Countdown.

Ludwig Schlick
Teilen
Bitcoin kaufen
Ein Smartphone zeigt das XRP-Logo

Beitragsbild: Shutterstock

 | Das XRP Ledger soll künftig mehrere Transaktionen in einem Schritt abwickeln

Das XRP Ledger steht vor seinem nächsten größeren Upgrade. Die Erweiterung Batch V1.1 soll es ermöglichen, bis zu acht Transaktionen zu einem einzigen Vorgang zusammenzufassen. Aktuell stimmen 30 von 35 erfassten Validatoren für die Änderung, 28 wären nötig. Bleibt es dabei, könnte das Upgrade kurz nach dem 29. September aktiv werden.

Der Kern von Batch ist ein klares „Alles-oder-nichts-Prinzip“. Ein Beispiel: Der Käufer schickt das Geld, der Verkäufer den Token. Bislang waren das zwei unabhängige Schritte, was ein Restrisiko barg. Mit dem Upgrade werden beide Transaktionen ausschließlich gemeinsam ausgeführt. Keine Seite muss der anderen somit vorab vertrauen – für Banken und Vermögensverwalter im tokenisierten Wertpapiergeschäft eine wichtige Voraussetzung.

Lest auch
Maschinen zahlen selbst XRP bekommt neuen Einsatz: Ripple setzt jetzt auf Zahlungen durch KI-Agenten

Erste Version musste zurückgezogen werden

Damit ein Upgrade auf dem XRP Ledger aktiv wird, müssen mindestens 80 Prozent der Validatoren zwei Wochen lang ununterbrochen zustimmen. Dieser Zeitraum begann am 15. September. Fällt die Zustimmung zwischendurch unter die Schwelle, startet die Frist von vorn.

Dass der Batch erst jetzt kommt, hat einen Grund. Im Februar fanden Entwickler einen kritischen Fehler in der Signaturprüfung der ursprünglichen Version. Da diese noch nicht im Mainnet lief, waren keine Gelder betroffen. RippleX baute die Funktion anschließend neu auf und ließ sie unter anderem von den Sicherheitsfirmen Halborn und Common Prefix prüfen. Seit August steckt die überarbeitete Fassung in der Server-Software des Netzwerks.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze auf einem grünen Chart-Hintergrund.
KursanalyseBitcoin-Kurs: Kommen die 100.000 US-Dollar schneller als gedacht?
Das Bild zeigt die Wörter „Proof of Stake“ auf einer Computertastatur
Passives EinkommenMit Krypto-Staking doppelt kassieren – diese Coins sind besonders spannend
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitway
0,834596
30.66%
Pepe
0,000004
24.84%
Sui
0,881657
15.20%
Dogecoin
0,086916
15.07%
Venice Token
27,82
13.41%
Kaspa
0,037223
10.51%
Bittensor
249,23
9.22%
Render
1,56
8.58%
Shiba Inu
0,000005
8.52%
Arbitrum
0,197204
8.31%
Akedo
0,044944
-18.93%
Ethena
0,183853
-4.87%
JUST
0,097436
-2.18%
World Liberty Financial
0,049617
-2.08%
Avalanche
9,50
-1.24%
Rain
0,012226
-1.23%
Morpho
2,35
-0.89%
LEO Token
7,74
-0.50%
Tether Gold
3.789,92
-0.43%
PAX Gold
3.785,04
-0.36%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren