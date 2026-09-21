Ein Upgrade soll auf dem XRP Ledger mehrere Transaktionen zu einem Vorgang bündeln. Die erste Version musste wegen einer kritischen Lücke zurückgezogen werden, jetzt läuft der Countdown.

XRP Ledger vor Batch-Upgrade: Ripple sieht Vermögensverwalter in den Startlöchern

XRP Ledger vor Batch-Upgrade: Ripple sieht Vermögensverwalter in den Startlöchern

Das XRP Ledger steht vor seinem nächsten größeren Upgrade. Die Erweiterung Batch V1.1 soll es ermöglichen, bis zu acht Transaktionen zu einem einzigen Vorgang zusammenzufassen. Aktuell stimmen 30 von 35 erfassten Validatoren für die Änderung, 28 wären nötig. Bleibt es dabei, könnte das Upgrade kurz nach dem 29. September aktiv werden.

Der Kern von Batch ist ein klares „Alles-oder-nichts-Prinzip“. Ein Beispiel: Der Käufer schickt das Geld, der Verkäufer den Token. Bislang waren das zwei unabhängige Schritte, was ein Restrisiko barg. Mit dem Upgrade werden beide Transaktionen ausschließlich gemeinsam ausgeführt. Keine Seite muss der anderen somit vorab vertrauen – für Banken und Vermögensverwalter im tokenisierten Wertpapiergeschäft eine wichtige Voraussetzung.

Erste Version musste zurückgezogen werden

Damit ein Upgrade auf dem XRP Ledger aktiv wird, müssen mindestens 80 Prozent der Validatoren zwei Wochen lang ununterbrochen zustimmen. Dieser Zeitraum begann am 15. September. Fällt die Zustimmung zwischendurch unter die Schwelle, startet die Frist von vorn.

Dass der Batch erst jetzt kommt, hat einen Grund. Im Februar fanden Entwickler einen kritischen Fehler in der Signaturprüfung der ursprünglichen Version. Da diese noch nicht im Mainnet lief, waren keine Gelder betroffen. RippleX baute die Funktion anschließend neu auf und ließ sie unter anderem von den Sicherheitsfirmen Halborn und Common Prefix prüfen. Seit August steckt die überarbeitete Fassung in der Server-Software des Netzwerks.