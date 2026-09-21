Das Netzwerk für Interoperabilität wird zur KI-Plattform. Der Umbau hat weitreichend Konsequenzen für ZetaChain.

Krypto-Projekt gibt eigene Blockchain auf und wechselt zu Solana

Krypto-Projekt gibt eigene Blockchain auf und wechselt zu Solana

Eine eigene Blockchain gilt für viele Krypto-Projekte als wichtiger Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Die Community von ZetaChain hat sich jedoch jetzt dazu entschieden, die eigene Layer-1 einzustellen und den ZETA-Token stattdessen auf Solana zu migrieren.

ZetaChain-Community stimmt für Solana

Insgesamt beteiligten sich 263,65 Millionen ZETA an der Proposal-68-Abstimmung, was fast 60 Prozent aller gestakten Token entspricht und damit deutlich mehr als die notwendigen 40 Prozent. Zudem fiel das Ergebnis mit einer 99,44-prozentigen Zustimmung ausgesprochen deutlich aus.

Der grundsätzliche Weg für einen der größten Umbauten in der Geschichte des Projektes ist somit freigegeben. Sobald die Migration abgeschlossen ist, soll Solana zur neuen Heimat von ZETA werden und die bisherige Layer-1 von ZetaChain schrittweise ihren Betrieb einstellen. An der Gesamtmenge der Token sowie dem Ticker soll sich dadurch allerdings nichts ändern.

Warum ZetaChain die eigene Blockchain aufgibt

Hinter dem ungewöhnlichen Schritt steckt eine strategische Neuausrichtung des Projekts. Ursprünglich war ZetaChain als interoperable Layer-1 auf Basis des Cosmos SDK angetreten, um unterschiedliche Blockchains miteinander zu verbinden. Durch die neue KI-Plattform Anuma ist eine neue Anwendung zur Bündelung verschiedener Chat-Modelle in das Zentrum des Geschäfts gerückt.

The full case for bringing ZETA to Solana. Why Solana, what changes for ZETA holders, and where to vote. Voting is open on ZetaHub for 72 hours. https://t.co/TuJZina1Ik — ZetaChain 🟩 (@ZetaChain) September 17, 2026

Die erst im Februar gestartete KI-Anwendung zählt nach Unternehmensangaben mittlerweile mehr als 300.000 Nutzer und benötigt keine eigene Layer-1. Vielmehr soll sie künftig von der technischen Infrastruktur bei Solana mit schnellen Transaktionen, niedrigen Gebühren und der dort insgesamt wachsenden Infrastruktur für KI-Anwendungen und autonome Agenten, profitieren. In einer zweiten Governance-Abstimmung wird später noch festgelegt, wann der Umzug letztlich stattfinden wird.