CT3 tritt erstmals als Speaker auf einer großen internationalen Blockchain-Konferenz auf. Die CoinFerenceX gilt als weltweit erster dezentralisierter Web3-Summit.

CT3 wird an der CoinFerenceX Singapore 2026 teilnehmen – dem weltweit ersten dezentralisierten Web3-Summit. Das Unternehmen wird auf der Bühne von Leandro Gomes vertreten. Für CT3 wird dies der erste Auftritt als Speaker auf einer großen internationalen Blockchain-Konferenz und zugleich ein wichtiger Schritt beim Ausbau der Präsenz des Unternehmens in der globalen Web3-Industrie sein.

Die CoinFerenceX Singapore 2026 findet am 5. und 6. Oktober 2026 in der Flower Field Hall, Gardens by the Bay, in Singapur statt. Der Summit bringt Gründer von Technologieprojekten, Führungskräfte führender Blockchain-Unternehmen und Kryptobörsen, Entwickler, Venture-Capital-Fonds, Investoren und weitere Vertreter des internationalen Web3-Ökosystems zusammen.

CoinFerenceX basiert auf der Idee, eine Plattform zu schaffen, die unmittelbar von den Teilnehmern der dezentralisierten Industrie mitgestaltet wird. Das Konzept der Veranstaltung legt besonderen Wert auf den direkten Austausch zwischen Entwicklern, Infrastrukturunternehmen, Investoren und Projekten, die eine neue Generation von Web3-Diensten entwickeln.

CoinFerenceX findet unmittelbar vor der TOKEN2049 Singapore 2026 statt, einer der größten internationalen Krypto-Veranstaltungen, die am 7. und 8. Oktober ausgerichtet wird. Unter den Gästen und Speakern von CoinFerenceX befinden sich auch Teilnehmer der TOKEN2049, wodurch innerhalb einer Woche ein bedeutender Teil der globalen Web3-Industrie in Singapur zusammenkommt.

Zu den angekündigten Gästen und Speakern der CoinFerenceX gehören Sandeep Nailwal, Co-Founder von Polygon und CEO der Polygon Foundation; Vugar Usi, CEO von MEXC; Alicia Kao, Managing Director bei KuCoin; Kevin Lee, Chief Strategy Officer bei BingX; Kyle Chiu, CMO bei Gate.io; Jessica Walker, Global Media and Content Lead bei Binance, sowie Top-Manager, Gründer und Vertreter weiterer großer Blockchain-Unternehmen und Kryptobörsen.

CT3 betritt die internationale Bühne

CT3 wird auf der CoinFerenceX Singapore von Leandro Gomes, Chief Technology Officer (CTO) von CT3, als Speaker vertreten. Er ist für die technologische Entwicklung der Plattform und die Gestaltung zentraler Bereiche ihrer Infrastruktur verantwortlich.

Sein Vortrag wird sich mehreren Themen widmen, die mit der praktischen Weiterentwicklung von Web3 verbunden sind: NFTs und weniger offensichtliche Anwendungsmöglichkeiten jenseits digitaler Sammlerstücke, Enterprise Web3 & Einführung sowie dezentralisierte Datenspeicherung.

Ein besonderer Schwerpunkt wird darauf liegen, wie NFTs nicht nur als digitale Assets, sondern auch als technologische Instrumente für Zugriffs- und Rechteverwaltung eingesetzt werden können. Bei CT3 wird dieser Ansatz bereits innerhalb der Plattformarchitektur genutzt: Eindeutige NFT-Zugriffsschlüssel dienen zur Verwaltung des Zugriffs auf gespeicherte Daten.

Das Thema Enterprise Web3 & Einführung wird die praktischen Voraussetzungen für eine breitere Einführung von Web3-Technologien durch Unternehmenskunden behandeln, darunter Infrastruktur, Skalierbarkeit und reale Anwendungsszenarien.

Ein weiterer zentraler Schwerpunkt des Vortrags wird die dezentralisierte Datenspeicherung und ihre Rolle beim Aufbau einer neuen Ebene der Web3-Infrastruktur sein, in der die Kontrolle über Daten auf unabhängige Netzwerkteilnehmer verteilt werden kann, anstatt von einem einzigen zentralisierten Anbieter abhängig zu sein.

Für CT3 wird dies die erste große internationale Konferenz sein, auf der das Unternehmen als Speaker vertreten ist. Die Teilnahme an der CoinFerenceX bietet CT3 nicht nur die Möglichkeit, seine Technologie einem breiten Fachpublikum zu präsentieren, sondern auch konkrete Web3-Anwendungsfälle jenseits traditioneller Krypto-Produkte aufzuzeigen.

Neue Partnerschaften

Eine der zentralen Aufgaben von CT3 auf der CoinFerenceX wird der Aufbau und die Weiterentwicklung von Beziehungen zu potenziellen Technologie- und Strategiepartnern sein.

Die Skalierung dezentralisierter Infrastruktur erfordert die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren des Web3-Marktes – von Blockchain-Protokollen und Infrastrukturunternehmen bis hin zu großen Technologieunternehmen und Investmentfonds.

Für CT3 können potenzielle Partnerschaften mehrere Bereiche umfassen: neue Unternehmenskunden, technologische Integrationen, gemeinsame Web3-Produkte, die Expansion in neue Märkte sowie die Gewinnung zusätzlicher Ressourcen zur Beschleunigung der Netzwerkskalierung.

Von besonderer Bedeutung für CT3 ist die Präsenz des Top-Managements großer internationaler Kryptobörsen. Die Möglichkeit zum direkten Austausch mit Vertretern von Unternehmen wie Binance, MEXC, KuCoin, BingX und Gate.io stärkt die Position von CT3 innerhalb der professionellen Web3-Community, erhöht die Markenbekanntheit unter wichtigen Marktteilnehmern und hilft dabei, direkte Beziehungen zu Führungskräften von Unternehmen aufzubauen, die eine bedeutende Rolle in der globalen Kryptoindustrie spielen.

Zugang zu internationalen Investoren

CoinFerenceX bringt außerdem Venture-Capital-Fonds und private Investoren zusammen, die sich auf Blockchain, Infrastrukturtechnologien und Web3 konzentrieren.

Für CT3 bietet dies die Möglichkeit, die Technologie des Unternehmens potenziellen strategischen Investoren direkt vorzustellen und Möglichkeiten zur Finanzierung des weiteren Infrastrukturausbaus zu erörtern.

Mit dem Wachstum der gespeicherten Datenmengen und der Entwicklung neuer Services steigt naturgemäß auch der Bedarf an zusätzlichen Infrastrukturressourcen. Strategisches Kapital kann CT3 dabei unterstützen, verfügbare Kapazitäten schneller auszubauen, das Produkt weiterzuentwickeln und die Expansion in neue Märkte zu beschleunigen.

Das Unternehmen betrachtet solche Kontakte jedoch nicht nur als potenzielle Finanzierungsquelle, sondern auch als Möglichkeit, langfristige Beziehungen zu Partnern aufzubauen, die über Branchenexpertise, internationale Netzwerke und Zugang zu neuen Märkten verfügen.

Über CT3

CT3 ist eine dezentralisierte Cloud-Storage-Plattform für die sichere und langfristige Speicherung von Daten.

Die Technologie von CT3 sieht die Verschlüsselung von Dateien, die Aufteilung der Daten in einzelne Fragmente und deren Verteilung auf unabhängige Netzwerkknoten vor. Für die Verwaltung des Zugriffs auf gespeicherte Daten werden eindeutige NFT-Schlüssel eingesetzt, die dem Eigentümer die Kontrolle über den Zugriff auf seine Dateien ermöglichen.

CT3 entwickelt eine skalierbare Speicherinfrastruktur für private und Unternehmenskunden und kombiniert dabei eine dezentralisierte Architektur, blockchainbasierte Mechanismen zur Zugriffsverwaltung und ein Pay-as-you-go-Modell.

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.