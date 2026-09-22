Sicherheitsforscher warnen vor einer mehrstufigen Angriffskette namens DarkSword, die Krypto-Wallets auf iPhones bedroht. Die von der Google Threat Intelligence Group analysierte Schadsoftware nutzt Schwachstellen im Safari-Browser aus, um die Kontrolle über betroffene Geräte zu erlangen. Durch Speicherfehler im JavaScriptCore können die Angreifer Schutzmechanismen umgehen und Kernel-Rechte erlangen, sobald ihre Opfer präparierte Webseiten aufrufen. Nach erfolgreicher Infektion lassen sich sensible Zugangsdaten sowie private Schlüssel von Krypto-Wallets direkt vom Gerät auslesen.

Bestätigte Angriffe zielten offenbar auf Geräte mit den Systemversionen iOS 18.4 bis iOS 18.7 ab. Laut Google-Experten sollen die sechs genutzten Sicherheitslücken spätestens mit dem Update auf iOS 26.3 von Apple geschlossen worden sein, wobei die Angriffe seit November 2025 unter anderem in der Türkei, Saudi-Arabien, Malaysia und der Ukraine beobachtet wurden. Behauptungen, wonach sämtliche Versionen von iOS 13 bis iOS 26.5 verwundbar seien, konnten bislang nicht unabhängig bestätigt werden.

Wichtige Schutzmaßnahmen für Krypto-Anleger

Apple veröffentlicht kontinuierlich Sicherheitskorrekturen für iOS, darunter das jüngste Update iOS 26.7 vom 14. September 2026, das Schwachstellen in WebKit und dem Kernel behebt. IT-Profis raten nun allen Krypto-Anlegern, ihre Geräte zeitnah zu aktualisieren. Gefährdeten Nutzern wird darüber hinaus empfohlen, den Blockierungsmodus von Apple zu aktivieren. Neben den Systemupdates sollten Krypto-Halter zudem grundlegende Vorsichtsregeln beachten. Verdächtige Links aus E-Mails oder Nachrichten sollten nicht geöffnet, Seedphrases und Private Keys niemals unverschlüsselt auf dem Smartphone gespeichert werden.