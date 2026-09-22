Der Krypto-Markt sendet ein wichtiges Lebenszeichen. Sämtliche Positionen des Muster-Depots weisen Kurszuwächse auf, doch Vorsicht ist geboten.

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin kann sich weiter erholen und sorgt für einen markweiten Schub in Richtung Norden. Neben den großen Layer‑1 Blockchains zeigen weiterhin Altcoins auf dem DeFi-Sektor eine starke Kursperformance. Die Entwicklung des BTC-ECHO Musterdepots zeigt, bei welchen Kryptowährungen wir mit weiterem Aufwind rechnen.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Altcoins im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Pünktlich zum Wochenstart tendiert der Krypto-Markt weiter bullish und beendet seine mehrwöchige Konsolidierungsphase. Trotz US-Dollarstärke infolge der Leitzinserhöhung in den USA scheinen Anleger vermehrt in den Krypto-Sektor zu investieren. Auch das Scheitern des Clarity Acts führte wider Erwarten zu keinem Rückschlag. Vielmehr deuten die neuesten Bitcoin- und Ethereum-Käufe durch Strategy und Bitmine auf anhaltenden Optimismus hin.

Mit Blick auf das Musterdepot weisen sämtliche Investments auf Wochensicht signifikante Kurszuwächse auf. Während die beiden größten Positionen in unserem Musterdepot, Bitcoin und Ethereum, zweistellig im Plus notieren, legten das KI-Projekt Venice.ai sowie die dezentrale Krypto-Exchange Uniswap im Wochenvergleich um 42 respektive 34 Prozent im Wert zu. Den stärksten Kursanstieg verzeichnet die spekulative Position im Privacy-AI Coin Phala, mit 64 Prozent Kursgewinn.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Uniswap (UNI), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Phala Network (PHA), Hyperliquid (HYPE) und den Venice Token (VVV). Trotz des unerwartet starken Wertzuwachses im statistisch schwierigen Handelsmonat September, halten wir an unserer 23‑prozentigen Position im Stablecoin Tether (USDT) fest. In Anbetracht der Problemlage im Nahen Osten, planen wir eine volatile Handelsphase samt Kursrücksetzern vor den US-Zwischenwahlen ein.

Das Musterdepot tendiert im Wochenvergleich zwölf Prozent fester bei aktuell 118.640 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot verzeichnet einen leichten Rückgang

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin bleibt nach der jüngsten Rallye technisch bullish, befindet sich aktuell jedoch in einer Konsolidierung. Der Kurs hält sich mit rund 85.974 US-Dollar über dem EMA-20 bei 83.399 US-Dollar, während der RSI von 63 weiterhin positives Momentum signalisiert. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 87.396 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 95.000 US-Dollar ebnen. Fällt BTC hingegen unter 83.000 US-Dollar, rückt die Fibonacci-Zone um 79.715 US-Dollar in den Fokus.

Ethereum (ETH)

Ethereum bleibt kurzfristig bullish und notiert mit 2.744 US-Dollar deutlich über dem EMA-20 bei 2.679 US-Dollar. Der RSI von 80 signalisiert allerdings eine überkaufte Marktlage und erhöht damit das Risiko eines Rücksetzers. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 2.807 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 2.900 bis 3.000 US-Dollar öffnen. Fällt ETH hingegen unter den EMA-20, rückt die Zone zwischen 2.580 und 2.500 US-Dollar in den Fokus.

Solana (SOL)

Solana bleibt kurzfristig bullish und notiert mit 117,33 US-Dollar über dem EMA-20 bei 113,69 US-Dollar. Der hohe RSI von knapp 82 deutet allerdings auf eine überkaufte Marktlage und damit auf steigendes Rückschlagpotenzial hin. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 120,52 US-Dollar könnte SOL in Richtung 130 bis 140 US-Dollar führen. Unterhalb von 115,54 US-Dollar würde dagegen die Unterstützung bei rund 105 US-Dollar in den Fokus rücken.

Aave (AAVE)

Aave zeigt sich kurzfristig neutral bis leicht bearish und notiert mit 141,33 US-Dollar nur knapp über dem EMA-20 bei 140,20 US-Dollar. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 146,82 US-Dollar könnte das Chartbild aufhellen und Kursziele oberhalb von 150 US-Dollar aktivieren. Fällt AAVE hingegen unter 139,75 US-Dollar, droht eine Korrektur in Richtung 136 US-Dollar und darunter.

Binance Coin (BNB)

BNB bleibt trotz der jüngsten Konsolidierung technisch leicht bullish und notiert mit 786,81 US-Dollar über dem EMA-20 bei rund 776 US-Dollar. Der RSI von 62 signalisiert weiterhin moderates Kaufinteresse. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 807,49 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis in Richtung 880 US-Dollar freisetzen. Auf der Unterseite stellt die Fibonacci-Marke bei rund 743 US-Dollar die entscheidende Unterstützung dar.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol bleibt kurzfristig bullish und notiert mit 0,72 US-Dollar deutlich über dem EMA-20 bei 0,69 US-Dollar. Auch der RSI von 61 spricht für anhaltendes Kaufinteresse. Gelingt der Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 0,73 und 0,74 US-Dollar, könnte VIRTUAL Kurs auf 0,90 US-Dollar nehmen. Ein Rückfall unter 0,69 US-Dollar würde das positive Chartbild hingegen eintrüben.

Canton (CC)

Zwar kann die RWA-Blockchain Canton (CC) sich im Zuge der marktweiten Kurszuwächse ebenfalls deutlich erholen, notiert mit 0,119 US-Dollar jedoch unter der Schlüsselmarke von 0,125 US‑Dollar. Erst eine Rückeroberung der EMA-200 im Bereich dieses starken Widerstands würde das Vormonatshoch bei 0,132 US-Dollar als Zielmarke aktivieren. Solange der RWA-Coin sich jedoch oberhalb des EMA-20 bei 0,109 US-Dollar stabilisiert, scheint eine bullishe Trendfortsetzung vorstellbar. Sollte der CC-Kurs einen Ausbruch auf neue Mehrmonatshochs generieren können, wäre Platz in Richtung 0,140 US‑Dollar. Fällt Canton hingegen erneut unter den EMA-20 zurück, droht ein Rückfall bis an das Ausbruchslevel bei 0,102 US-Dollar.

Der RSI-Indikator kann sich zuletzt erholen und moderat gen Norden zulegen. Bestätigt sich das bullishe Momentum, ist die Basis für anhaltende Kurszuwächse gegeben.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) zeigt sich weiter bullish und stieg auf ein neues Allzeithoch bei 96,13 US-Dollar. Damit bewegt sich der HYPE-Kurs weiterhin oberhalb des EMA-20 im 4-Stundenchart. Solange sich der Kurs oberhalb der 89,70 US-Dollar stabilisiert, ist jederzeit mit einem Sprung bis an die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar zu rechnen. Darüber findet sich bei 102,86 US-Dollar das nächste charttechnisch relevante Kursziel. Kommt es hingegen zu einem Rückfall unter das Zwischentief bei 89,70 US-Dollar, könnte sich die Konsolidierung bis an den EMA-50 bei 88,65 US-Dollar ausweiten.

Der Momentum-Indikator RSI notiert mit 66 im bullishen Terrain, jedoch zeigt sich eine bearishe Divergenz. Solange der HYPE-Kurs höhere Tiefs ausbildet, ist der Trend jedoch unverändert intakt.

Ripple (XRP)

XRP bleibt kurzfristig bullish und notiert mit 1,54 US-Dollar deutlich über dem EMA-20 bei 1,46 US-Dollar. Auch der RSI von knapp 65 spricht für anhaltendes Kaufinteresse. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 1,57 US-Dollar könnte weiteres Potenzial bis 1,70 US-Dollar freisetzen. Fällt XRP hingegen unter 1,49 US-Dollar, rückt der EMA-20 als nächste wichtige Unterstützung in den Fokus.

Phala Network (PHA)

Der Privacy AI-Coin Phala (PHA) meldete sich mit einem Paukenschlag zurück. Jedoch gelang es den Bullen bislang nicht, eine Ausbruchsbewegung über das Hoch aus dem Mai bei 0,062 US-Dollar zu aktivieren. Mit 0,045 US-Dollar notiert der Kurs trotz des Abverkaufs in den letzten 24 Handelsstunden aber weiterhin oberhalb des EMA-20 im 4-Stundenchart. Solange sich Phala nördlich der 0,042 US-Dollar stabilisiert, bestehen Chancen auf eine bullishe Trendfortsetzung. Erst ein Tagesschlusskurs oberhalb der 0,055 US-Dollar würde neues Anstiegspotenzial aktivieren. Erreicht der PHA-Kurs ein neues Verlaufshoch, wäre Platz in Richtung 0,075 US-Dollar. Weitet sich die Verkaufsbewegung aus, ist bei 0,039 mit einer Vorentscheidung zu planen. Ein Rückfall unter diesen Support könnte den Kurs bis an die 0,035 US-Dollar zurückdrücken.

Nach einem Sprung auf 88 indiziert der RSI in den letzten Stunden rückläufiges Momentum. Mit aktuell 74 bewegt sich der Indikator jedoch noch im überkauften Bereich, weshalb die Kurskonsolidierung kurzfristig andauern könnte.

Venice Token (VVV)

Der Venice Token (VVV) kann seine Zwischenkorrektur beenden und pünktlich zu Wochenbeginn auf ein neues Allzeithoch zulegen. Mit aktuell 32,39 US-Dollar notiert der VVV-Kurs oberhalb seines EMA-20 im 4-Stundenchart und unterstreicht das bullishe Bild. Setzt Venice.ai seine Anstiegsbewegung fort und überwindet seinen Höchstwert von 34,61 US-Dollar, könnte der Kurs bis an das nächste Kursziel bei 40,52 US-Dollar zulegen. Sollte der VVV-Kurs hingegen unter die Zwischenhochs bei 29,43 US-Dollar zurückfallen und damit den EMA-20 aufgeben, rückt der EMA-50 bei 27,36 US-Dollar als Korrekturmarke in den Fokus.

Der RSI weist mit 62 ein moderat steigendes Momentum auf. Jedoch zeigt sich im Tageschart eine bearishe Divergenz, was die Gefahr einer Kurskorrektur erhöht.

Uniswap (UNI)

Uniswap bewegt sich kurzfristig seitwärts mit leicht bullischer Tendenz und notiert bei 8,74 US-Dollar knapp über dem EMA-20. Der RSI von 49 signalisiert dabei neutrales Momentum. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 9,10 US-Dollar könnte Potenzial bis 10,50 US-Dollar eröffnen. Fällt UNI hingegen unter 8,55 US-Dollar, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Der Krypto-Markt sendet wichtige bullishe Impulse und knüpft damit an die starke Kursbewegung der dritten Augustwoche an. Das steigende Investoreninteresse an der Wall Street sorgte zu Wochenauftakt für zusätzlichen Rückenwind. Die Bitcoin Spot-ETFs verzeichneten mit 999 Millionen US-Dollar die stärksten Inflows seit Oktober 2025. In der Folge stieg die Krypto-Leitwährung in der Spitze um mehr als sieben Prozent auf 87.397 US-Dollar gen Norden. Zwar lag das Handelsvolumen oberhalb seines 14‑Tagesdurchschnitts, jedoch rechnen wir für die Bestätigung des Kursausbruchs mit einem Konsistenztest der Hochs vom Monatsanfang.

Dass der Angst-Index (F&G) mit einem Wert von 78 nun im extremen Giermodus taxiert, erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Korrekturszenarios. Obwohl der Handelsmonat Oktober statistisch gesehen zu den stärksten Monaten gehört, könnte eine weitere US-Leitzinserhöhung neuen Gegenwind bringen. Mit einer Cash-Quote von 23 Prozent können wir eine Zwischenkorrektur für Zukäufe nutzen.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Zur Wochenmitte stehen die Vorabprognosen der Einkaufsmanagerindizes für die USA im Anlegerfokus. Am Donnerstag werden die Erstanträge auf Arbeitslosengeld sowie die neuesten Zahlen aus dem Immobiliensektor bekannt gegeben. Zudem ist ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping angesetzt. Zum Wochenschluss am Freitag werden die Auftragseingänge für langlebige Güter und der Michigan-Index veröffentlicht.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.