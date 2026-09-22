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X baut Finanzangebot aus 

Booster für Krypto? X erleichtert jetzt den Handel mit Bitcoin und Co.

X macht den nächsten Schritt zur Finanzplattform. Künftig sollen Nutzer Aktien und Kryptowährungen direkt aus der App heraus handeln können.

Josip Filipovic
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Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Elon Musk

Beitragsbild: Shutterstock

 | Elon Musk kaufte X (damals Twitter) vor einigen Jahren auf

X macht den Handel mit Bitcoin und Aktien für Nutzer in den USA einfacher zugänglich. Wer auf der Plattform einen Cashtag wie $BTC oder $TSLA antippt, bekommt inzwischen nicht nur Kursdaten und passende Beiträge angezeigt, sondern kann über einen “Trade”-Button direkt zu einer angeschlossenen Handelsplattform wechseln.

Der Kauf selbst findet allerdings weiterhin außerhalb von X statt: Nutzer werden dafür zu Partnern wie Coinbase, Kraken, Gemini, Interactive Brokers oder Moomoo weitergeleitet, wo sie sich anmelden und die Order abschließen. X entwickelt sich damit zur Schnittstelle zwischen Marktinformationen und Handel – ohne selbst zur Börse zu werden.

Bitcoin rückt auf X näher an den direkten Handel

Cashtags gehören schon lange zu X und werden von Anlegern genutzt, um Diskussionen zu einzelnen Aktien oder Kryptowährungen zu verfolgen. Anfang des Jahres hatte die Plattform sie bereits um Echtzeitkurse und Charts erweitert. Mit dem neuen Handelszugang kommt nun der nächste Schritt dazu.

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Für Bitcoin ist das besonders relevant, weil X seit Jahren eine wichtige Plattform für die Krypto-Community ist. Kursbewegungen und Beiträge bekannter Persönlichkeiten verbreiten sich dort oft sehr schnell. Nutzer können aus solchen Diskussionen nun mit deutlich weniger Umwegen zu einer Handelsplattform wechseln.

X-Produktchef Mridul Singhai beschreibt die neue Funktion als Verbindung zwischen einem Ticker auf der Timeline und dem eigentlichen Markt. Das passt zu Elon Musks längerem Plan, X stärker als Finanzplattform aufzubauen und neben sozialen Funktionen auch Zahlungs- und Handelsangebote enger in die App einzubinden.

Vorerst ist die Funktion auf Nutzer in den USA beschränkt. Ob und wann X das Angebot auf weitere Länder ausweitet oder zusätzliche Handelspartner hinzufügt, bleibt abzuwarten.

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