Rund um KI-Projekte ist zuletzt deutlich mehr Kapital in den Markt geflossen. Bittensor zählt dabei zu den Coins, die besonders stark von dieser Entwicklung profitieren.

KI-Coins haben in den vergangenen Wochen eine deutliche Rally hingelegt, von der auch Bittensor stark profitieren konnte. TAO zählt dabei zu den auffälligeren Gewinnern und legte allein in den vergangenen 24 Stunden um rund zwölf Prozent zu. Die positive Entwicklung zeigt sich auch im gesamten KI-Sektor: Die Marktkapitalisierung aller KI-Coins ist innerhalb der vergangenen 30 Tage um 42,02 Prozent gestiegen. Damit setzt TAO seine jüngste Aufwärtsbewegung in einem insgesamt starken Marktumfeld fort.

Bittensor verbindet künstliche Intelligenz mit Blockchain-Technologie und schafft damit einen dezentralen Marktplatz für KI-Anwendungen. Teilnehmer können über das Netzwerk unter anderem Rechenleistung und KI-Modelle bereitstellen und erhalten dafür Belohnungen in Form des nativen Tokens TAO. Damit positioniert sich Bittensor an der Schnittstelle zweier stark wachsender Bereiche und profitiert insbesondere vom zunehmenden Interesse an der Verbindung von Kryptowährungen und künstlicher Intelligenz.

Wie geht es mit dem TAO-Kurs nach der jüngsten Rallye nun weiter?

Bittensor im Aufwind

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich der Kurs zwischen 277,80 US-Dollar und 325,50 US-Dollar. Das Tief von 277,80 US-Dollar markiert zugleich das niedrigste Niveau der letzten sechs 4-Stunden-Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 319,20 US-Dollar und damit knapp unter dem Vortagesschluss von 319,40 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 3,62 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert deutlich über dem EMA-20 bei 282,69 US-Dollar und bildet seit dem 20. September höhere Hochs und höhere Tiefs aus. Die nächsten Unterstützungen liegen bei 306,10 US-Dollar und 272,10 US-Dollar. Auf der Oberseite bildet zunächst die Marke von 325,50 US-Dollar einen Widerstand, mittelfristig folgt das Allzeithoch bei 757,60 US-Dollar. Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, ist das kurzfristige Bild bullisch. Das überkaufte Momentum erhöht jedoch das Risiko einer Korrektur.

Momentum-Analyse

Der RSI (14) liegt bei rund 88,8 und damit deutlich im überkauften Bereich. Gleichzeitig deutet das Histogramm auf eine nachlassende Aufwärtsdynamik hin: Auf starke Kursanstiege folgen zunehmend kleinere Zugewinne. Trotz des weiterhin positiven Kursdrucks verliert der Aufwärtsimpuls damit an Stärke.

Die Bollinger-Band-Breite liegt aktuell bei rund 96,65 US-Dollar und weist auf eine erhöhte Volatilität hin. Der Markt befindet sich damit weiterhin in einer dynamischen Aufwärtsphase. Solange sich der Kurs deutlich von der Bollinger-Mittellinie entfernt, bleibt die Volatilität erhöht.

Kurs-Prognose

Kurzfristig bleibt der Ausblick tendenziell bullisch, wobei die überkauften Indikatoren das Rückschlagrisiko erhöhen. Wichtige Unterstützungen liegen bei 306,10 US-Dollar und 272,10 US-Dollar, während 325,50 US-Dollar den nächsten Widerstand markiert. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke bei steigendem Volumen könnte den Weg in Richtung 400 US-Dollar ebnen. Fällt der Kurs hingegen unter 306,10 US-Dollar und anschließend unter das Fibonacci-Level bei 256,22 US-Dollar, würde sich das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben.

Bearishes Szenario

Die Wahrscheinlichkeit für das bearishe Szenario liegt bei 25 Prozent. Fällt Bittensor auf Vier-Stunden-Basis unter 306,10 US-Dollar und wird der Rückgang von steigendem Volumen sowie einem RSI unter 50 begleitet, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Bei einem bestätigten Bruch der Fibonacci-Marke bei 256,22 US-Dollar rückt der Bereich zwischen 256,22 und 213,40 US-Dollar als Kursziel in den Fokus.

Bullishes Szenario

Das bullishe Szenario wird mit 35 Prozent gewichtet. Voraussetzung dafür ist ein nachhaltiger Vier-Stunden-Schlusskurs über 325,50 US-Dollar bei erhöhtem Volumen und einem RSI über 70 ohne negative Divergenz. Hält sich TAO zudem über dem EMA-20, rückt der Bereich zwischen 325,50 und 420 US-Dollar als Kursziel in den Fokus.

Neutrales Szenario

Das neutrale Szenario wird mit 40 Prozent gewichtet. Dafür müsste der Kurs unter 306,10 US-Dollar schließen, während der RSI unter 70 fällt und sich der EMA-20 bei 282,69 US-Dollar weiter dem Kurs annähert. In diesem Fall dürfte sich TAO in einer Spanne zwischen 272,10 und 306,10 US-Dollar bewegen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.