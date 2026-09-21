Nach zwei Wochen ohne Käufe greift Strategy wieder bei Bitcoin zu. Auch Bitmine baut seinen Ether-Bestand weiter aus und steht kurz vor der 5-Prozent-Marke.

Krypto-Kaufrausch: Strategy und Bitmine schlagen wieder zu

Krypto-Kaufrausch: Strategy und Bitmine schlagen wieder zu

Strategy hat in der vergangenen Woche wieder Bitcoin gekauft. Das Unternehmen erwarb 950 BTC und hält damit zum Stand 20. September rund 846.000 Bitcoin. Zusätzlich kaufte Strategy eigene STRC-Vorzugsaktien im Wert von 174 Millionen US-Dollar zurück. Das gab Gründer Michael Saylor auf X bekannt.

Strategy has acquired 950 $BTC and repurchased $174M of $STRC. As of 9/20/26, we hold 846,000 BTC and $6.09B of USD Assets. $MSTR https://t.co/hP4yLlKlOE — Michael Saylor (@saylor) September 21, 2026

Damit endet eine Kaufpause von zwei Wochen. Zuvor hatte Strategy seine freien Mittel vor allem in den Rückkauf eigener Vorzugsaktien gesteckt, der Bestand lag unverändert bei 845.050 BTC. An US-Dollar-Vermögenswerten hält das Unternehmen aktuell 6,09 Milliarden US-Dollar.

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Bitmine legt bei Ether nach

Auch Bitmine hat seinen Bestand weiter ausgebaut. Das größte Ethereum-Treasury-Unternehmen erwarb in der vergangenen Woche 27.562 ETH und hält nun 5.983.940 Token. Das entspricht 4,9 Prozent des Gesamtangebots und rund 98 Prozent des selbst gesteckten Ziels von fünf Prozent, wie Bitmine mitteilte.

Inklusive Bargeld und weiterer Investitionen verbucht das Unternehmen ein Gesamtvermögen von rund 17,1 Milliarden US-Dollar, davon 714 Millionen US-Dollar in Bargeld und handelbaren Wertpapieren. Gestaked sind 5.067.309 ETH mit einem Wert von rund 13,6 Milliarden US-Dollar, gerechnet mit einem Ether-Kurs von 2.688 US-Dollar.

Für Erstaunen sorgt allerdings ein Blick auf die Staking-Reserven: Diese verharren seit vier Wochenmeldungen unverändert auf demselben Stand – völlig unbeeindruckt davon, dass der Gesamtbestand zeitgleich um mehrere zehntausend ETH angewachsen ist. Einen Grund dafür nennt das Unternehmen nicht.