NEAR steigt auf Tagessicht um rund 20 Prozent. Wie viel Luft hat die Rallye noch – und welche Kursmarken werden jetzt entscheidend?

NEAR gehört zum Wochenstart erneut zu den stärksten Altcoins am Krypto-Markt mit einem Kursplus von über 20 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden. Damit steht der NEAR-Kurs nun bei etwa 4,21 US-Dollar und hat sich seit Mitte September fast verdoppelt. Neuen Schwung erhält der Token dabei vom Höhenflug eines anderen Altcoins. Über NEAR Intents können Nutzer verschiedener Blockchains direkt in Zcash wechseln und auch die Zcash-Wallet Zashi nutzt die Infrastruktur inzwischen für entsprechende Cross-Chain-Swaps.

Darüber hinaus liefert NEAR selbst neue Argumente für das derzeit gefragte Privacy-Narrativ. Mit Confidential Intents lassen sich Cross-Chain-Transaktionen über eine private Shard ausführen, ohne genaue Details über den Handel offenzulegen. Nach dem starken Kursanstieg wächst allerdings auch das Korrekturrisiko. Ob NEAR seine Rallye fortsetzen kann, entscheidet sich jetzt an diesen Kursmarken.

NEAR in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden bewegte sich NEAR zwischen 3,56 und 4,45 US-Dollar. Nach dem deutlichen Kursanstieg folgte zuletzt ein Rücksetzer auf 4,17 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 5,5 Milliarden US-Dollar.

Der Kurs notiert weiterhin deutlich über dem EMA-20 bei 3,75 US-Dollar. Nach dem jüngsten Hoch bei 4,45 US-Dollar deutet die anschließende Kursentwicklung jedoch auf ein kurzfristiges Retracement hin. Unterstützungen liegen bei 4,14 und 3,85 US-Dollar, während auf der Oberseite 4,41 und 4,45 US-Dollar als Widerstände fungieren. Solange NEAR über dem EMA-20 bleibt, ist das technische Bild grundsätzlich positiv.

Der RSI (14) liegt bei 66 und signalisiert weiterhin Aufwärtsdruck, ohne bereits ein extremes überkauftes Niveau zu erreichen. Gleichzeitig verliert das positive MACD-Histogramm an Dynamik, was für nachlassenden Kaufdruck und eine mögliche Konsolidierung spricht.

Die Bollinger-Band-Breite von rund 2,12 US-Dollar unterstreicht die aktuell hohe Volatilität. Nach dem jüngsten Ausbruch befindet sich NEAR damit in einer Konsolidierungsphase, in der größere kurzfristige Ausschläge weiterhin möglich sind.

Kurzfristige NEAR-Kursprognose

Die kurzfristige Prognose für NEAR am 21. September bleibt neutral bis leicht bullish. Entscheidend sind auf der Unterseite 4,14 und 3,85 US-Dollar. Auf der Oberseite bilden 4,41 und 4,45 US-Dollar die nächsten Widerstände. Ein Ausbruch über 4,45 US-Dollar würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen. Unterhalb von 3,85 US-Dollar steigt dagegen das Risiko eines Rückfalls in Richtung 3,56 US-Dollar.

Neutrales Szenario

Mit 50 Prozent bleibt eine Seitwärtsbewegung zwischen 3,85 und 4,60 US-Dollar das wahrscheinlichste Szenario. Dafür sollte NEAR die Unterstützung bei 3,85 US-Dollar verteidigen und sich oberhalb des EMA-20 bei 3,75 US-Dollar halten. Ein RSI über 55 und ein abflachendes MACD-Histogramm würden eine Konsolidierung zusätzlich stützen. Unterhalb von 3,55 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario wird mit 30 Prozent gewichtet. Dafür müsste NEAR nachhaltig über 4,45 US-Dollar ausbrechen. Ein Tagesschluss oberhalb dieser Marke sowie eine wieder zunehmende Dynamik im MACD würden das Szenario bestätigen. Dann wären zunächst 5,50 und anschließend 6,00 US-Dollar mögliche Kursziele. Unterhalb von 4,00 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.

Bärisches Sezenario

Das bullische Szenario wird mit 30 Prozent gewichtet. Dafür müsste NEAR nachhaltig über 4,45 US-Dollar ausbrechen. Ein Tagesschluss oberhalb dieser Marke sowie eine wieder zunehmende Dynamik im MACD würden das Szenario bestätigen. Dann wären zunächst 5,50 und anschließend 6,00 US-Dollar mögliche Kursziele. Unterhalb von 4,00 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.





