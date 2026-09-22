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Kursanalyse 

Ethereum-Prognose: Können die Bullen sich durchsetzen?

Ethereum hat den nächsten Kursausbruch vollzogen. Kurz- und mittelfristig kommen laut Kurschart die folgenden Chartmarken in den Fokus.

Stefan Lübeck
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Eine Ethereum-Münze vor einem grünen Candlestick-Chart

Beitragsbild: Fotomontage

 | Die Kryptowährung Ethereum (ETH) setzt ihre Anstiegsbewegung fort

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) meldet sich mit einem Paukenschlag zurück. Der dynamische Ausbruch über das bisherige Septemberhoch führte den Ether-Kurs bis an die Unterkante der nächsten relevanten Widersstandszone bei 2.806 US-Dollar. Damit erreichte der Altcoin den höchsten Kurs seit dem 30. Januar. Kommt es in den kommenden Handelstagen zu einer Trendbestätigung, rücken folgende Kursziele in den Anlegerfokus.

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