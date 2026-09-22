Circle verkauft Stammaktien an Binance. Beide Krypto-Unternehmen wollen die weltweite Verbreitung von regulierten Stablecoins beschleunigen.

Die Krypto-Börse Binance investiert 100 Millionen US-Dollar in Circle und schließt einen fünfjährigen Deal ab. Im Zentrum der erweiterten Partnerschaft steht die beschleunigte Integration und Förderung des Stablecoins USDC, insbesondere in Schwellenländern. Circle stellt hierfür die erforderlichen Infrastrukturdienste bereit. Das Eigenkapitalinvestment erfolgt über eine Privatplatzierung von Stammaktien der Klasse A mit einem Abschlag von fünf Prozent auf den Marktpreis vor Abschluss der Transaktion, verbunden mit einer zweijährigen Haltefrist für Binance.

Circle-Mitbegründer und CEO Jeremy Allaire betonte das Potenzial der Kooperation mit der weltweit führenden Krypto-Börse. Binance habe eine der dynamischsten Plattformen geschaffen und betreibe die weltweit am häufigsten genutzte Wallet für Dollar-Stablecoins. “Gemeinsam sehen wir unglaubliche Möglichkeiten, USDC zu nutzen, um den Zugang zum US-Dollar zu erweitern, Sparen und Investieren durch innovative digitale Asset-Produkte zu unterstützen und Menschen sowie Unternehmen in den globalen Schwellenländern zu erreichen”, hieß es in einer Pressemitteilung.

Circle profitiert vom Krypto-Aufschwung

Binance-Co-CEO Richard Teng hob seinerseits die langfristige Ausrichtung der Partnerschaft zwischen den beiden Krypto-Unternehmen hervor. Circle habe sich seinen Platz als vertrauenswürdiger Emittent von USDC und digitaler Infrastruktur hart erarbeitet. “Unsere Investition von 100 Millionen US-Dollar und die fünfjährige Verpflichtung stehen für langfristige Überzeugung”, erklärte Teng.

Ein stabiler, vertrauenswürdiger digitaler Dollar sollte nach seinen Worten kein Privileg sein, sondern jedem Menschen mit einem Smartphone zur Verfügung stehen. Die jüngste Erholungsrallye am Krypto-Markt zog auch die Circle-Aktie mit nach oben. Im Moment des Schreibens notiert sie bei 94 US-Dollar, knapp 9 Prozent über dem Vorwochenniveau.