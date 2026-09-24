Im Krypto-Markt locken hohe Gewinne, aber auch harte Rückschläge. Viele typische Fehler lassen sich mit etwas Vorbereitung vermeiden.

Diese Fehler können Krypto-Anleger langfristig ein kleines Vermögen kosten

Diese Fehler können Krypto-Anleger langfristig ein kleines Vermögen kosten

Der Traum vom schnellen Reichtum mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen hat wohl jeden schon einmal gelockt. Viele wünschen sich heute, sie hätten schon vor Jahren ihre erste Investition getätigt. Der Krypto-Markt folgt jedoch eigenen Regeln und unterscheidet sich in vielen Punkten von klassischen Finanzmärkten. Wer seine Besonderheiten kennt, trifft bessere Entscheidungen und erspart sich so manche unangenehme Überraschung.

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