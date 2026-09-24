App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Jetzt Prämien verdienen
Lasse deine Kryptowährungen für dich arbeiten!
2,51 T
Hyperliquid-Kurs82,48 1.16%
Bitcoin-Kurs74.177,53 0.34%
Ethereum-Kurs2.357,21 0.81%
XRP-Kurs1,34 2.94%
BNB-Kurs685,60 1.89%
Hyperliquid-Kurs82,48 1.16%
Solana-Kurs103,04 2.75%
TRON-Kurs0,299511 0.53%
Dogecoin-Kurs0,084654 4.95%
Cardano-Kurs0,217343 4.06%
Zcash-Kurs1.379,60 3.00%
Chainlink-Kurs11,65 8.55%
Pi Network-Kurs0,075589 -2.44%
Wichtige Grundlagen 

Diese Fehler können Krypto-Anleger langfristig ein kleines Vermögen kosten

Im Krypto-Markt locken hohe Gewinne, aber auch harte Rückschläge. Viele typische Fehler lassen sich mit etwas Vorbereitung vermeiden.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Bitcoin-Münzen auf Euroscheinen

Beitragsbild: picture alliance

 | Kryptowährungen werden weltweit beliebter

Der Traum vom schnellen Reichtum mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen hat wohl jeden schon einmal gelockt. Viele wünschen sich heute, sie hätten schon vor Jahren ihre erste Investition getätigt. Der Krypto-Markt folgt jedoch eigenen Regeln und unterscheidet sich in vielen Punkten von klassischen Finanzmärkten. Wer seine Besonderheiten kennt, trifft bessere Entscheidungen und erspart sich so manche unangenehme Überraschung. 

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzen im Hintergrund zeigt.
KursanalyseXRP-Analyse: Kann eine erneute Hängepartie abgewendet werden?
Nicole Nowak und eine Bitcoin-Münze
Nicole Nowak im InterviewBitcoin auf Kredit kaufen: Geniale Strategie oder völliger Wahnsinn?
Eine Solana-Münze steht vor einem Kurs-Chart.
KursanalyseSolana-Kursanalyse: Geht dem Altcoin kurzfristig die Luft aus?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Ondo
0,440673
21.97%
Quant
75,35
21.10%
Litecoin
63,20
18.38%
Ethereum Classic
8,70
12.78%
Morpho
2,47
10.71%
Render
1,65
9.51%
Injective
7,27
9.03%
Chainlink
11,65
8.55%
Worldcoin
0,387460
8.07%
NEAR Protocol
4,09
7.93%
Akedo
0,034689
-17.39%
Bitway
0,834853
-5.40%
Bitcoin Cash
295,84
-2.82%
Pi Network
0,075589
-2.44%
Pump.fun
0,003423
-1.70%
Rain
0,010583
-1.49%
Arbitrum
0,192332
-1.12%
LEO Token
7,83
-0.71%
Lighter
4,64
-0.55%
PAX Gold
3.751,02
-0.34%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren