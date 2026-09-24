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Bitcoin fällt unter 85.000 Dollar: Anleger nehmen Gewinne mit

Nach deutlichen Kursgewinnen nehmen Anleger Gewinne bei Bitcoin und Co. mit. Steigende US-Anleiherenditen drücken zusätzlich auf den Krypto-Markt.

Moritz Draht
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Zwei rot beleuchtete Bitcoin-Münzen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin gibt nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Tage wieder nach

Die Kurse am Krypto-Markt geben leicht nach. Bitcoin fällt auf Tagessicht um 2,7 Prozent auf rund 84.500 US-Dollar. Auf Wochensicht bleibt ein Plus von gut zehn Prozent. Auch bei den Altcoins überwiegen die Verluste. Ethereum fällt um 2,6 Prozent auf rund 2.700 US-Dollar, Solana verliert drei Prozent auf 115 US-Dollar. Deutlicher trifft es XRP mit einem Rückgang von 6,5 Prozent auf 1,51 US-Dollar. Die gesamte Marktkapitalisierung sinkt um 2,9 Prozent auf knapp drei Billionen US-Dollar.

Steigende Anleiherenditen belasten Krypto-Markt

Nach den kräftigen Anstiegen der vergangenen Tage sorgten neue Konjunkturdaten aus den USA am gestrigen Tagesverlauf für Gegenwind am Krypto-Markt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg auf 58,4 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2021. Die Daten sprechen für eine weiterhin robuste US-Wirtschaft und dämpften damit die Erwartungen an Zinssenkungen.

Der Ölpreis ist zudem wieder gestiegen. In der Folge stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen am Mittwoch um 15 Basispunkte auf 5,11 Prozent deutlich an. Der Bitcoin-Kurs fiel kurz nach Veröffentlichung der Daten von zuvor knapp 87.300 US-Dollar unter 85.000 US-Dollar.

Anleger nehmen Gewinne mit

Nach den jüngsten Kurszuwächsen nehmen Anleger derweil Gewinne mit. Nach Angaben von Glassnode wurden innerhalb der vergangenen sieben Tage Nettogewinne von 5,1 Milliarden US-Dollar realisiert. Dem Analysehaus zufolge handelt es sich dabei noch um ein moderates Niveau.

Ob die jüngste Bitcoin-Rallye nun eine Pause einlegt und welche Kursmarken für die weitere Entwicklung in den kommenden Tagen entscheidend werden, lest ihr in der aktuellen Kursanalyse: Bitcoin-Kurs: Kommen die 100.000 US-Dollar schneller als gedacht?

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