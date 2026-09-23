Der Krypto-Markt knackt erstmals seit Januar wieder die Marke von drei Billionen US-Dollar. On-Chain-Daten zeigen bei Bitcoin den Beginn eines neuen Bullenmarktes.

Der Krypto-Markt ist weiter auf Erholungskurs. Die Gesamtmarktkapitalisierung steigt erstmals seit Januar wieder über die Marke von drei Billionen US-Dollar. Der Bitcoin-Kurs legt auf Tagessicht um 1,8 Prozent auf rund 86.900 US-Dollar zu. Auf Wochensicht steht damit ein Plus von 15 Prozent.

Auch bei den größten Altcoins überwiegen die Kursgewinne. Ethereum steigt um 1,5 Prozent auf rund 2.770 US-Dollar. Solana gewinnt 2,3 Prozent und notiert bei 119 US-Dollar. Deutlich zulegen kann XRP mit einem Tagesplus von 8,3 Prozent auf 1,62 US-Dollar. Unter den zehn größten Kryptowährungen verzeichnet Zcash mit 9,8 Prozent den höchsten Tagesgewinn.

CryptoQuant sieht neuen Bitcoin-Bullenmarkt

Aus technischer Sicht hat Bitcoin zuletzt eine wichtige Marke überwunden. Der Kurs liegt erstmals seit März 2023 wieder über seinem gleitenden 365-Tage-Durchschnitt, der derzeit bei rund 80.500 US-Dollar verläuft. CryptoQuant wertet dies als Anzeichen eines neuen Aufwärtstrends.

“Der neue Bullenmarkt ist bestätigt”, heißt es in einer aktuellen Analyse. Der Sprung über den 365-Tage-Durchschnitt habe bereits 2019 und 2023 den Beginn neuer Bullenmärkte signalisiert. Ein Unterschreiten der Linie Ende 2021 und im November 2025 sei dagegen mit dem Übergang in einen Bärenmarkt zusammengefallen.

Onchain-Daten hatten nach Einschätzung von CryptoQuant bereits seit Mitte August auf eine Trendwende hingedeutet. Mit dem Anstieg über den langfristigen Durchschnitt komme nun ein technisches Signal hinzu. Zudem habe Bitcoin eine größere Angebotszone zwischen 76.000 und 81.000 US-Dollar überwunden, in der zuletzt viele ältere Bitcoin verkauft worden seien.

Als nächste Widerstandszone nennt CryptoQuant den Bereich zwischen 88.000 und 90.000 US-Dollar. Nach unten sieht das Analysehaus den 365-Tage-Durchschnitt bei rund 80.500 US-Dollar als eine wichtige Unterstützungszone.