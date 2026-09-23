Die XRP-Community will ein “geheimes Marktsignal” gefunden haben. Warum der ehemalige Ripple-CTO David Schwartz widerspricht.

Nicht nur Bitcoin, sondern auch der XRP-Kurs schnellte im Rahmen der jüngsten Krypto-Markterholung deutlich nach oben. Rutschte der Ripple-Coin noch Mitte August kurzzeitig unter die 1 US-Dollarmarke, notiert er nun in unmittelbarer Nähe der 1,60 US-Dollar. Einige Experten gehen bereits von einem deutlich größeren Kurspotential in den kommenden Wochen und Monaten aus. Allerdings trägt die zunehmend positive Stimmung unter den XRP-Anlegern auch dazu bei, dass sich einige Gerüchte verbreiten, die einer kritischen Betrachtung nicht standhalten können.

David Schwartz, ehemaliger Technikchef bei Ripple, weist nun persönlich neue Spekulationen über eine versteckte Botschaft in seinen X-Kommentaren zurück. Auslöser war ein Dudelsack-GIF, das der Ex-CTO als Reaktion auf eine Debatte gepostet hatte. Teile der Community witterten darin prompt ein “geheimes Signal” für den XRP-Kurs. Innerhalb der XRP Army gilt der Dudelsack seit Längerem als eine Art Kultsymbol. In den Jahren 2017 bis 2018 veröffentlichte ein anonymer Nutzer namens Bearableguy123 Rätsel über den Kursanstieg des Ripple-Coins auf 589 US-Dollar, und seine berühmteste Fotomontage zeigte einen Astronauten auf dem Mond mit einer Dudelsackpfeife in der Hand.

"In other words, when the pipes started playing, it often meant it was time to move…"

… away from the bagpipes. — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) September 22, 2026

Ein X-Nutzer namens Bird entwickelte direkt seine ganz eigene historische Theorie und behauptete, Dudelsäcke seien schon immer dazu verwendet worden, Truppen zu versammeln, und hätten als Signal für den Vorstoß gedient. David Schwartz wies diese Spekulationen mit einem Augenzwinkern zurück: “Mit anderen Worten: Wenn die Dudelsäcke zu spielen begannen, bedeutete das oft, dass es Zeit war, sich … von den Dudelsäcken zu entfernen.” Nichtsdestotrotz hält er es für möglich, dass der Ripple-Coin eines Tages an Bitcoin vorbeiziehen könnte.