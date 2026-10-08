Wer Hyperliquid früh gekauft hat, dürfte sich freuen. Dem Token fehlen nur noch knapp fünf US-Dollar bis zur dreistelligen Marke, das hatte vor einem Jahr wohl kaum ein Anleger auf dem Schirm. Damals stand der HYPE-Kurs bei knapp 30 US-Dollar. Nach einer Verdreifachung innerhalb von zwölf Monaten stellt sich nun die Frage: Wie viel Luft nach oben gibt es noch? Anders als bei vielen Altcoins gibt es bei Hyperliquid einen klaren Trend und Zahlen, an denen sich Anleger orientieren können: Das Protokoll generiert substanzielle Gebühreneinnahmen, die zu einem Großteil direkt dem Token zugutekommen. Lässt sich daraus ein Kurspotenzial für Hyperliquid ableiten?
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden