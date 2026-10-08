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Unter der Lupe 

Hyperliquid unterbewertet? Warum HYPE noch günstig sein könnte

HYPE steht nahe am Allzeithoch. Ein Blick auf Umsatz, Rückkäufe und Bewertung zeigt, wo der Token im Vergleich steht.

Ludwig Schlick
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Das Logo von Hyperliquid.

Beitragsbild: Shutterstock

 | HYPE notiert nahe seinem Allzeithoch

Wer Hyperliquid früh gekauft hat, dürfte sich freuen. Dem Token fehlen nur noch knapp fünf US-Dollar bis zur dreistelligen Marke, das hatte vor einem Jahr wohl kaum ein Anleger auf dem Schirm. Damals stand der HYPE-Kurs bei knapp 30 US-Dollar. Nach einer Verdreifachung innerhalb von zwölf Monaten stellt sich nun die Frage: Wie viel Luft nach oben gibt es noch? Anders als bei vielen Altcoins gibt es bei Hyperliquid einen klaren Trend und Zahlen, an denen sich Anleger orientieren können: Das Protokoll generiert substanzielle Gebühreneinnahmen, die zu einem Großteil direkt dem Token zugutekommen. Lässt sich daraus ein Kurspotenzial für Hyperliquid ableiten?

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