Russlands Kommunistische Partei will beschlagnahmte Kryptowährungen in die Staatsreserven aufnehmen. Wie realistisch ist der Bitcoin-Vorstoß?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Fünf Abgeordnete der Kommunistischen Partei Russlands schlagen die Einrichtung einer staatlichen Krypto-Reserve vor. â³

Beschlagnahmte Kryptowährungen sollen in die offiziellen Gold- und Devisenreserven integriert werden.

Ein Konzept zur Begrenzung des Krypto-Anteils im Reserveportfolio wird ebenfalls diskutiert.

Der Vorschlag orientiert sich an Trumps Krypto-Strategie, stößt jedoch auf Widerstand bei der Zentralbank. â³

Bitcoin bekommt unerwartete Unterstützung aus Moskau. Fünf Abgeordnete der Kommunistischen Partei Russlands haben Zentralbankchefin Elvira Nabiullina am 19. November einen Vorschlag zur Einrichtung einer staatlichen Krypto-Reserve übermittelt. Kryptowährungen, die im Zuge von Korruptionsermittlungen beschlagnahmt und per Gerichtsbeschluss dem Staat zugesprochen wurden, sollen dauerhaft in die offiziellen Gold- und Devisenreserven aufgenommen werden.

Laut dem Abgeordneten Iwatschew nutzt der Ansatz bestehendes Staatseigentum, anstatt öffentliche Haushaltsmittel für aktive Bitcoin-Käufe einzusetzen. Um die Risiken starker Kursschwankungen abzufedern, schlagen die Parlamentarier eine feste Obergrenze für den Krypto-Anteil im Reserveportfolio der Zentralbank vor. Außerdem fordern sie transparente Bilanzierungsregeln sowie klare Vorgaben für die sichere Verwahrung.

Trumps Krypto-Strategie als Vorbild

Als Referenz nennen sie ausdrücklich die Vereinigten Staaten, wo Präsident Trump im März 2025 eine strategische Bitcoin-Reserve aus eingezogenen Beständen etablierten. Anders als ein früherer Vorstoß vom Dezember 2024 stützt sich das neue Konzept ausschließlich auf bereits in Strafverfahren sichergestellte Werte. Konkrete Zielgrößen oder einen Zeitplan für die Umsetzung nennt die Krypto-Initiative jedoch nicht.

Bei der russischen Zentralbank stießen derartige Pläne bislang auf Ablehnung. Nabiullina verwies im März 2025 auf die notwendige Liquidität und Krisenstabilität von Währungsreserven, während Vizechef Wladimir Tschistjuchin im April 2026 zumindest eine spätere Neubewertung nicht ausschloss. Unabhängig davon öffnete Russland zuletzt den regulierten Handel mit Bitcoin, Ethereum und Tether. Seit September gilt ein neuer Rechtsrahmen für Vermittler, und im Oktober registrierte die Notenbank erste Krypto-Börsen sowie Verwahrstellen.