Der gestrige Krypto-Crash stürzte den Bitcoin-Kurs zweitweise unter 56.000 Dollar. Wie attraktiv die Kryptowährung jetzt bewertet ist.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin zeigt Anzeichen einer Stabilisierung nach einem Zyklustief unter 56.000 US-Dollar. â³

Experten sehen derzeit eine attraktive Einstiegschance für Anleger in Bitcoin und MSTR-Aktien. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Rauch legt sich allmählich über dem Krypto-Markt. Nachdem der Bitcoin-Kurs am Samstagmorgen ein neues Zyklustief markierte und zeitweise unter 56.000 US-Dollar fiel, findet nun eine Stabilisierung statt, wenn auch auf niedrigem Niveau. Im Moment des Schreibens notiert die Krypto-Leitwährung bei 59.700 US-Dollar, was einem Kurszuwachs von 3,3 Prozent auf Tagessicht entspricht. Gegenüber der Vorwoche handelt Bitcoin aber weiterhin 8,1 Prozent im Minus.

Auch den Top-Altcoins gelingt eine leichte Stabilisierung: Ethereum klettert entgegen der Schiff’schen Horrorprognose um 3,4 Prozent nach oben und notiert nun bei 1.680 US-Dollar. Der Ripple-Coin gewinnt 4,5 Prozent dazu und steht bei 0,924 US-Dollar. Laut Samson Mow, CEO von JAN3, könnte sich für Anleger derzeit eine attraktive Einstiegschance bieten.

Bitcoin und die MSTR-Aktie mit Black-Friday-Rabatten

In einem X-Post stellt der Experte nüchtern fest: “Bitcoin ist unterbewertet.

MSTR ist wirklich unterbewertet.” Beide dürften ihm zufolge aber sehr bald wieder im Preis steigen. Auf Monatssicht befindet sich der BTC-Kurs etwa 28 Prozent im Minus, während die Aktie von MicroStrategy sogar um 46 Prozent einbrach. Bei einem MSTR-Schlusskurs von 77,80 US-Dollar ist das Treasury-Unternehmen von Michael Saylor niedriger bewertet als die in der Bilanz gehaltenen 850.849 BTC, sodass Anleger derzeit indirekt Bitcoin mit einem zusätzlichen Rabatt kaufen können – vorausgesetzt, dass sie das höhere Risiko akzeptieren. Zuletzt gab es eine ähnliche Situation im Bärenmarkt 2022.

Der Mean Reversion Index des bekannten Onchain-Analysten James Check deutet aktuell ebenfalls darauf hin, dass Bitcoin historisch günstig bewertet ist. Bereits Mitte November erreichte der BTC-Kurs laut Check die sogenannte “Deep Value Zone”, die in der Vergangenheit besonders attraktive Kaufgelegenheiten mit sich brachte.

Schon Ende Februar empfahl der Experte allerdings, nicht auf einen Schlag bei Bitcoin einzusteigen und den “perfekten Zeitpunkt”, sondern besser schrittweise einzusteigen: “Kauft den gesamten Boden. Dollar-Cost-Average für die nächsten sechs Monate, und nehmt eure Emotionen aus dem vorliegenden Problem heraus.” Auch in der jetzigen Marktphase könnte ein täglicher oder wöchentlicher Sparplan hilfreich sein, um automatisch und in mehreren Tranchen zu investieren.