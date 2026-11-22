Anthropic feiert den größten Börsengang aller Zeiten, Deutschland könnte im Movie2k-Prozess weitere 40.000 Bitcoin erhalten und Ledger warnt Wallet-Käufer in Berlin. Die wichtigsten News der Woche.

Rekord-IPO von Anthropic: Saugt der KI-Hype dem Krypto-Markt das Geld ab?

Rekord-IPO von Anthropic: Saugt der KI-Hype dem Krypto-Markt das Geld ab?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Anthropic erzielt mit seinem IPO Rekordbeträge und wirft Fragen zur Zukunft von Bitcoin auf. â³

Betrüger nutzen den Hype um GTA 6, um Krypto-Fallen zu stellen. â³

Ein Gericht in Leipzig könnte 40.000 Bitcoin im Movie2k-Prozess zurückgewinnen. â³

Die Bundesregierung plant die Abschaffung der Krypto-Haltefrist erneut zu diskutieren. â³

Der KI-Sektor schreibt Börsengeschichte, und Krypto-Anleger fragen sich, ob Bitcoin dafür die Rechnung zahlt. In Leipzig zeichnet sich ein Bitcoin-Deal in Milliardenhöhe ab, Betrüger nutzen den Start von GTA 6 für Krypto-Fallen und die Bundesregierung nimmt die Abschaffung der Haltefrist wieder auf die Agenda. Die fünf wichtigsten Meldungen im Überblick.

Anthropic-IPO bricht Rekorde: Was folgt für Bitcoin?

Der Börsengang von Anthropic ist der größte der Geschichte. Der Claude-Hersteller sammelte rund 81 Milliarden US-Dollar ein und kommt beim Nasdaq-Debüt auf eine Bewertung von mehr als 1,5 Billionen US-Dollar. Nach einer mehrstündigen Preisfindung startete die Aktie am Donnerstag bei 111,50 US-Dollar in den Handel, rund 34 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar.

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Für Bitcoin weckt das ungute Erinnerungen. Nach dem SpaceX-IPO im Juni rutschte der Kurs bis Monatsende auf sein vorläufiges Bärenmarkttief bei rund 58.000 US-Dollar. CoinShares-CEO Mognetti sieht den KI-Sektor als Liquiditätsfresser für den Krypto-Markt, BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes hält die 100.000 US-Dollar bis Jahresende nur für erreichbar, wenn die Nasdaq wieder anzieht. Welche drei Kursszenarien Claude selbst für Bitcoin nach dem Börsengang durchspielt, lest ihr in unserem Artikel zur Bitcoin-Prognose nach dem Anthropic-IPO.

Movie2k-Prozess: Bekommt Deutschland weitere 40.000 Bitcoin?

Im Movie2k-Prozess vor dem Landgericht Leipzig hat der Vorsitzende Richter einen Deal vorgeschlagen: Der Hauptangeklagte gibt 40.000 Bitcoin ab, im Gegenzug wird das Verfahren eingestellt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er noch rund 56.000 BTC besitzt. Mit den verbleibenden 16.000 Bitcoin wäre er weiterhin Milliardär. Laut heise online soll er zusätzlich 38 Millionen Euro Wertersatz für mögliche Geschädigte leisten.

Die illegale Streamingplattform movie2k.to verbreitete bis 2013 fast 900.000 Filme, einen Teil der Einnahmen legten die Betreiber früh in Bitcoin an. Bereits Anfang 2024 hatte der Angeklagte knapp 50.000 BTC an die Behörden übergeben, die später für 2,64 Milliarden Euro verkauft wurden. Ob der Deal zustande kommt, ist offen, denn Verteidigung und Generalstaatsanwaltschaft müssen zustimmen. Was die Generalstaatsanwaltschaft Dresden exklusiv gegenüber BTC-ECHO dazu sagt, lest ihr hier: Bitcoin-Paukenschlag im Movie2k-Prozess.

GTA 6: Betrüger nutzen den Krypto-Hype

Der Start von GTA 6 hat auch den Krypto-Markt erfasst. Laut dem Sicherheitsunternehmen Blockaid entstanden zwischen dem 4. Juli und dem 4. November allein auf Solana mehr als 20.000 GTA-bezogene Token, über 8.800 davon stufen die Forscher als verdächtig oder bösartig ein. Wie schnell der Hype Kurse treibt, zeigte der offizielle Trailer: Ein darin zu sehender fiktiver DacityCoin ließ einen gleichnamigen Memecoin binnen einer Stunde um 2.900 Prozent steigen.

Betrüger gehen noch weiter. Eine gefälschte Kopie des PlayStation-Stores verlangte beim Vorbestellen eine Wallet-Verbindung, nachgebaute Rockstar-Seiten verteilten statt einer Demo die Schadsoftware Vidar, die Passwörter und Zugangsdaten ausliest. Rockstar Games hat keinen offiziellen GTA-6-Token angekündigt und bietet keine Zahlung per Krypto-Wallet an. Auch tokenisierte Aktien profitieren vom Hype: Die Blockchain-Variante der Take-Two-Aktie kam an einem Tag auf ein Handelsvolumen von 249,5 Millionen US-Dollar.

Ledger warnt vor manipulierten Wallets in Berlin

Ledger hat manipulierte Hardware Wallets in Deutschland bestätigt, die betroffenen Geräte konzentrieren sich auf Berlin. Eine kriminelle Gruppe hatte originale Geräte am Ende der Lieferkette abgefangen und mit einem Hardware-Implantat versehen, das Seedphrase und optionale Passphrase ausliest. Wer seit Januar 2026 ein Gerät über Drittanbieter in Berlin gekauft hat, soll vorsorglich den Support kontaktieren.

Erstmals öffentlich gemacht hatte Ledger den Vorfall Mitte Oktober nach Funden in Südostasien, inzwischen werden auch zwei Geräte in Dubai untersucht. Eine Schwachstelle im Sicherheitschip oder Betriebssystem sieht der Hersteller nicht, betroffen sei bislang kein über ledger.com gekauftes Gerät. Ledger empfiehlt, verdächtige Wallets nicht zu nutzen und Guthaben umgehend auf eine neue Wallet zu übertragen, deren Seedphrase auf einem direkt beim Hersteller bezogenen Gerät erzeugt wurde.

Krypto-Steuer: Haltefrist-Aus kommt am 9. Dezember ins Kabinett

Die geplante Abschaffung der Krypto-Haltefrist ist zurück auf der Agenda. Laut einer Kabinettzeitplanung, die BTC-ECHO vorliegt, will sich die Bundesregierung am 9. Dezember mit dem Gesetzentwurf zur Besteuerung von Krypto-Werten im Privatvermögen befassen. Für den früheren FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler ist die Reform damit nur aufgeschoben. Ein Scheitern hält er dennoch für möglich, da die Unionsfraktion den Entwurf kritisch sieht und der Koalitionsvertrag keine Steuererhöhungen vorsieht.

Den ursprünglich angepeilten Start am 1. April 2027 hält Schäffler für kaum noch erreichbar. Nach einem Kabinettsbeschluss müssten Bundesrat, Bundestag und erneut die Länderkammer zustimmen, realistisch sei ein Inkrafttreten zwischen Mitte Mai und Anfang Juni 2027. Bis dahin bleiben private Gewinne aus Bitcoin und anderen Kryptowährungen nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei.