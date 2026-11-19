Ein fiktiver Coin im offiziellen Trailer reichte, um einen echten Memecoin binnen einer Stunde um 2.900 Prozent steigen zu lassen – und am Aktienmarkt sorgt der Start von GTA6 ebenfalls für großen Hype.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Der Hype um GTA 6 führt zu über 20.000 neuen Token auf der Solana Blockchain. â³

Sicherheitsforscher stufen mehr als 8.800 dieser Token als verdächtig ein.

Betrüger nutzen gefälschte Verkaufsseiten und Apps, um Nutzer zu täuschen. â³

Rockstar Games hat keinen offiziellen GTA-6-Token angekündigt und distanziert sich von Krypto-Angeboten. â³

Die 13-jährige Geduldsprobe hat endlich ein Ende – und seit dem Erscheinen von GTA 5 hat sich einiges getan. Als der fünfte Teil der Grand-Theft-Auto-Serie am 17. September 2013 auf den Markt kam, war Jürgen Klopp noch Trainer von Borussia Dortmund und Netflix gab es in Deutschland noch gar nicht. Selbst die PlayStation 4 war noch nicht erschienen und Bitcoin steckte noch in den Kinderschuhen. Aus heutiger Sicht unvorstellbar: Ein BTC kostete damals nur 127 US-Dollar. Keine drei Monate später stand der Kurs bei 1.130 US-Dollar, was derzeit zu wilden Spekulationen um einen möglichen Anstieg im Zuge des GTA-Hypes führt. Dabei bringt der gigantische Hype um das Videospiel auch eine dunkle Seite mit sich.

Über 8.800 verdächtige GTA-Coins

Eine Untersuchung des Blockchain-Sicherheitsunternehmens Blockaid hat ergeben, dass zwischen dem 4. Juli und dem 4. November mehr als 20.000 GTA-bezogene Token allein auf der Solana Blockchain entstanden sind. Über 8.800 davon stufen die Sicherheitsforscher als verdächtig oder bösartig ein. Zudem wurden auf Base weitere 593 entsprechende Token und 111 auf Ethereum gefunden.

Als im August erste unveröffentlichte GTA-6-Aufnahmen auftauchten, nutzten die dahinterstehenden Hacker die Aufmerksamkeit, um ihre eigene Kryptowährung CYBERLEEK zu bewerben. Als im Oktober schließlich der offizielle GTA-6-Trailer rauskam, war darin auf einem Flugzeug die fiktive Kryptowährung DacityCoin zu sehen, woraufhin ein gleichnamiger Solana Memecoin innerhalb einer Stunde um 2.900 Prozent nach oben geschossen ist.

Nach den Leaks im August ging die Zahl neuer verdächtiger GTA-Token auf Solana auf 1.800 pro Woche hoch I Blockaid

Dieser Hype wird naturgemäß auch von einigen betrügerischen Personen ausgenutzt, wie ein Fall vom 3. November zeigt, als ein Nutzer über die Krypto-Börse Uniswap 271.031 Einheiten des GTA-bezogenen Tokens GTA6DOG (RICO) kaufte. Eine Minute später ließ der Ersteller der Kryptowährung den gesamten Bestand des Käufers an eine Burn-Adresse übertragen und der gesamte Bestand des Käufers war verloren.

Wie die gefälschten GTA-Shops funktionieren

Noch einen Schritt weiter gehen Betrüger, die komplette Verkaufsseiten bekannter Unternehmen nachbauen. So entdeckte Blockaid eine täuschend echte Kopie des PlayStation-Stores, auf der GTA 6 in der Ultimate Edition für 89,99 US-Dollar angeboten wurde. Wer auf der gefälschten Seite auf „Vorbestellen“ klickte, wurde allerdings aufgefordert, eine Krypto-Wallet zu verbinden. Wer sich dann mit einem der zur Auswahl stehenden Anbieter wie der Krypto-Börse OKX oder der Hardware Wallet Ledger verbindet, gibt seine Zugangsdaten an die Betrüger weiter.

Aber auch mehrere gefälschte Rockstar-Websites befinden sich im Umlauf, die seit August eine spielbare Demoversion von GTA 6 versprachen. Wer auf den vermeintlichen Download-Button klickte, erhielt eine Datei mit dem Namen “gta6_installer.exe”. Diese war gerade einmal 1,1 Megabyte groß und damit um ein Vielfaches kleiner als die 212.000 Megabyte des Originals und enthält die Schadsoftware Vidar. Dieser ist darauf ausgelegt, sensible Daten von Computern auszulesen, zu denen alle möglichen Anmeldedaten und gespeicherten Passwörter sowie Sitzungscookies besuchter Websites gehören.

Doch auch für das Smartphone gibt es unzählige GTA-6-Apps, hinter denen sich Schadsoftware verbirgt. Eine dieser Apps enthält eine Datei zur Abfrage von Geräteinformationen und wurde seit März 2024 bereits mehr als 1.700-mal unter 90 unterschiedlichen Namen hochgeladen.

Ein eigener GTA-Coin von Rockstar Games?

Dabei hat Rockstar Games mit den zahlreichen Kryptowährungen und den angeblichen Angeboten nichts zu tun. Das Unternehmen hinter dem bekannten Videospiel hat bislang keinen offiziellen GTA-6-Token angekündigt. Außerdem wird die Bezahlung des Spiels nicht über eine verbundene Krypto-Wallet angeboten. Wer sich das Spiel holen möchte, kann das über den offiziellen Rockstar Store oder die offiziellen Konsolen-Stores sowie über autorisierte Händler machen.

Abgesehen davon scheinen Kryptowährungen für den Spieleentwickler ohnehin eher eine klare Grenze zu sein. So untersagt das Unternehmen in einer im Januar 2026 aktualisierten Lizenzvereinbarung für seine Community-Plattform die Vermarktung und Förderung von Kryptowährungen und NFTs. Zudem sind bestimmte Möglichkeiten, echtes Geld oder Kryptowährungen innerhalb eigener Server auszuzahlen, ausgeschlossen worden.

GTA-Hype erfasst auch tokenisierte Aktien

Die unfassbare Größe des Hypes um GTA 6 macht sich aber auch bei dem Handel mit tokenisierten Aktien bemerkbar. Die Blockchain-Variante der Take-Two-Aktie, des Mutterkonzerns von Rockstar Games, erreichte gestern auf dezentralen Krypto-Börsen ein Handelsvolumen von 249,5 Millionen US-Dollar. Das entspricht fast dem dreifachen Volumen der tokenisierten Nvidia-Aktie, die auf lediglich 88,1 Millionen US-Dollar kam, mit einer Marktkapitalisierung von 3,78 Billionen US-Dollar aber etwa 90-mal so viel wert ist wie der Spieleentwickler.



