Wollte Rockstar Games die Krypto-Welt mit der Szene eigentlich verspotten? Für einige Trader wurde der Seitenhieb zum lukrativen Geschäft.

GTA 6 löst Krypto-Wahnsinn aus: Memecoin schießt um 2.900 Prozent nach oben

GTA 6 löst Krypto-Wahnsinn aus: Memecoin schießt um 2.900 Prozent nach oben

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ein kurzer Trailer zu GTA 6 löst einen massiven Krypto-Hype aus.

Der Memecoin Dacity Coin verzeichnete einen Anstieg von 2.900 Prozent. â³

Anleger erzielten innerhalb kürzester Zeit hohe Gewinne.

Rockstar Games könnte mit der Szene eine satirische Botschaft senden. â³

Zwei Sekunden im neuen Trailer von GTA 6 reichen aus, um einen regelrechten Krypto-Hype auszulösen. Nachdem der Spieleentwickler Rockstar Games neue Aufnahmen seines mit Spannung erwarteten Videospiels veröffentlichte, explodierte der Kurs eines Memecoins auf der Solana-Blockchain. Einige Anleger verdienten damit innerhalb kürzester Zeit Zehntausende US-Dollar. Dabei hat die Kryptowährung mit dem eigentlichen Spiel überhaupt nichts zu tun.

Zwei Sekunden im GTA-6-Trailer lassen Memecoin explodieren

Auslöser der ungewöhnlichen Kursrallye war eine kurze Szene im neuen Trailer von Grand Theft Auto VI. Darin fliegt ein pinkfarbenes Flugzeug über einen Strand, auf dessen Rumpf die Aufschrift “DacityCoin AudaCity“ zu erkennen ist. Offenbar handelt es sich dabei um eine fiktive Kryptowährung innerhalb der Spielwelt. Im Vorfeld gab es jedoch Leaks zu dem Spiel, in denen auch die fiktive Kryptowährung erwähnt wurde. Einige Anleger machten sich das zunutze und erstellten auf der Solana-Plattform Pump.fun einen echten Memecoin mit dem Namen Dacity Coin.

Mit der Veröffentlichung des offiziellen Trailers stieg die Marktkapitalisierung innerhalb einer Stunde von 104.000 US-Dollar auf 3,18 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 2.900 Prozent entspricht. Inzwischen liegt die Bewertung sogar oberhalb der 20 Millionen US-Dollar Marke. Für Anleger der ersten Stunde zahlte sich die Spekulation entsprechend aus. Einer von ihnen macht aus seinem 1.912 US-Dollar Einsatz innerhalb einer Stunde ganze 44.000 US-Dollar.

Rockstar Games macht sich offenbar über Krypto-Spekulanten lustig

Dabei hat das Unternehmen Rockstar Games mit der Szene wohl eine ganz andere Absicht verfolgt. In der geleakten Spielaufnahmen ist die Protagonistin Lucia bei einem Fallschirmsprung zu sehen, der offenbar als Werbeaktion für die fiktive Kryptowährung dienen soll. Nach derzeitigen Spekulationen wollten sich die Entwickler über die teils absurden Marketingmethoden der Memecoin-Branche lustig machen. Am 19. November soll das Videospiel dann für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Ob die fiktive Kryptowährung darin tatsächlich eine größere Rolle spielt, bleibt abzuwarten.