Der Goldpreis taumelt und weckt neue Sorgen bei Edelmetallanlegern. Welches Horrorszenario Bitcoin-Kritiker Peter Schiff jetzt an die Wand malt.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Goldpreis fällt auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten und erreicht zeitweise 3.700 US-Dollar. â³

Ökonom Peter Schiff warnt vor möglichen Folgen einer aggressiven Zinspolitik der US-Notenbank.

Technische Analyse des goldgedeckten Tether-Tokens XAUT zeigt wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Prognosen deuten auf mögliche Kursbewegungen und Risiken im Goldmarkt hin. â³

Der Goldpreis setzt seine Talfahrt fort und fiel gestern auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten. Zeitweise kostete eine Feinunze nur noch rund 3.700 US-Dollar, was insbesondere auf den erstarkten US-Dollar und wachsende Spekulationen über weitere Zinserhöhungen der Federal Reserve zurückzuführen ist. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte sogar einen Zinsschritt um 50 Basispunkte im Dezember ins Gespräch. Nun meldet sich mit Peter Schiff einer der bekanntesten Gold-Verfechter und Bitcoin-Kritiker in einem X-Post zu Wort.

Sollte die US-Notenbank den aggressiven Kampf gegen die Inflation aus der Ära von Paul Volcker wiederholen, würden die Aktien-, Anleihe- und Immobilienmärkte einbrechen. Die folgende Finanzkrise könnte jene von 2008 “wie einen Sonntagsschulausflug” aussehen lassen. Allerdings hält Schiff ein solches Vorgehen für unwahrscheinlich und rechnet mit neuen Rettungsmaßnahmen sowie steigender Inflation, von denen Gold langfristig profitieren könnte. Ob zuvor weitere Kursverluste drohen und welche Preisgrenzen jetzt wichtig werden, zeigt diese Kursanalyse des goldgedeckten Tether-Tokens XAUT.

Gold-Token XAUT in der technischen Analyse

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Gold-Token XAUT in einer Spanne von 3.752,55 US-Dollar (High) bis 3.692,19 US-Dollar (Low), basierend auf den letzten drei bis sechs 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 3.724,93 US-Dollar und damit rund 34,16 US-Dollar unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (3.759,09 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit etwa 3 Milliarden US-Dollar. Die Performance der letzten sieben Tage liegt bei −5,14 Prozent, was die kurzfristige Abwärtsentwicklung unterstreicht.

Der Goldpreis notiert deutlich unter dem EMA-20 (3.785,95 US-Dollar) und zeigt eine Serie überwiegend tieferer Hochs und Tiefs, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Unmittelbare Unterstützungen liegen bei 3.692,19 US-Dollar (Tagestief) und rund 3.700,00 US-Dollar. Widerstände befinden sich bei 3.752,55 US-Dollar (letztes Hoch) und dem EMA-20. Solange der Kurs unter dem EMA-20 verbleibt, bleibt die Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Der RSI (14) liegt bei 39,2 und signalisiert moderaten Verkaufsdruck, ohne dass der Gold-Token bereits extrem überverkauft wäre. Das Histogramm zeigt eine abnehmende negative Beschleunigung, was kurzfristig eine leichte Stabilisierung ermöglichen kann.

Die Bollinger-Bänder weisen eine Bandbreite von circa 224,22 US-Dollar (oberes Band bei 3.914,30 US-Dollar, unteres Band bei 3.690,09 US-Dollar) auf und sind damit gegenüber ruhigeren Marktphasen moderat erweitert. Der Goldmarkt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase nahe dem unteren Band. Erhöhte Schwankungen sind wahrscheinlich, solange kein klarer Ausbruch erfolgt.

Kurzfristige Goldpreis-Kursprognose (XAUT)

Die kurzfristige Prognose für XAUT am 19. November 2026 fällt neutral bis leicht bärisch aus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 3.692,19 US-Dollar (letztes Tief) und 3.650,00 US-Dollar. Als Widerstände dienen 3.752,55 US-Dollar sowie der EMA-20 bei 3.785,95 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 3.785,95 US-Dollar bei steigendem Handelsvolumen würde eine bullische Trendwende begünstigen und Kursziele zwischen 3.962,64 US-Dollar (Fibonacci) und 4.050,00 US-Dollar eröffnen. Fällt der an den Goldpreis gekoppelte Token hingegen unter 3.692,19 US-Dollar, droht eine beschleunigte Abwärtsbewegung bis auf rund 3.350,00 US-Dollar. Entsprechend wichtig bleibt ein umsichtiges Risikomanagement.

Neutrales Goldpreis-Szenario

Der Gold-Token XAUT stabilisiert sich oberhalb der Unterstützung bei 3.692,19 US-Dollar und bewegt sich in einer Spanne zwischen 3.700 und 3.760 US-Dollar. Der RSI verharrt oberhalb von 35, während mehrere 4-Stunden-Schlusskurse über 3.700 US-Dollar eine kurzfristige Bodenbildung begünstigen. Ein nachhaltiger Ausbruch bleibt allerdings aus. Erst ein Anstieg über den EMA-20 bei 3.785,95 US-Dollar könnte das Chartbild aufhellen. Unterhalb von 3.650 US-Dollar wäre dieses Szenario hinfällig.

Bullisches Goldpreis-Szenario

Gelingt dem Gold-Token ein nachhaltiger Ausbruch über den EMA-20 bei 3.785,95 US-Dollar, könnte eine neue Aufwärtsbewegung einsetzen. Voraussetzung dafür wären ein RSI-Anstieg über 50 sowie ein deutlich zunehmendes Handelsvolumen. Als erstes Kursziel dient das Fibonacci-Level bei 3.962,64 US-Dollar. Anschließend wäre sogar eine Erholung bis auf 4.050 US-Dollar denkbar. Fällt XAUT hingegen unter 3.680 US-Dollar, wäre das bullische Szenario hinfällig.

Bärisches Goldpreis-Szenario

Sollte XAUT die Unterstützung bei 3.692,19 US-Dollar nachhaltig unterschreiten, droht eine Fortsetzung der jüngsten Abwärtsbewegung. Mehrere 4-Stunden-Schlusskurse unterhalb dieser Marke sowie ein RSI-Rückgang unter 30 würden den Verkaufsdruck bestätigen. In diesem Fall könnte der Goldpreis bis auf rund 3.350 US-Dollar zurückfallen. Solange der EMA-20 bei 3.785,95 US-Dollar als Widerstand fungiert, überwiegen die Abwärtsrisiken. Ein Anstieg über 3.786 US-Dollar würde das bärische Szenario entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.