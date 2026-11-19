Der Bitcoin-Kurs verliert binnen eines Monats rund 24 Prozent. CoinShares-Chef Mognetti sieht im KI-Sektor den Grund für die Krypto-Kapitalflucht. Wie es jetzt weitergeht.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… CoinShares-CEO Jean-Marie Mognetti sieht den KI-Sektor als Ursache für die schwindende Liquidität im Krypto-Markt. â³

Bitcoin verlor in einem Monat rund 24 Prozent und notiert aktuell nahe 63.700 US-Dollar. â³

Der bevorstehende Börsengang von Anthropic könnte entscheidende Impulse für Krypto und andere Risikoanlagen liefern.

Beide Sektoren kämpfen mit ähnlichen Finanzierungsbedingungen und einem starken US-Dollar. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Jean-Marie Mognetti, CEO des europäischen Vermögensverwalters CoinShares, macht den KI-Sektor für die schwindende Liquidität am Krypto-Markt verantwortlich. Während der Bitcoin-Kurs innerhalb eines Monats rund 24 Prozent einbüßte und derzeit nahe 63.700 US-Dollar notiert, geraten jedoch auch KI-Aktien selbst unter Druck. So verlor der Chiphersteller Nvidia gestern 2,9 Prozent und der US-Leitindex S&P 500 verzeichnete den fünften Verlusttag in Folge. Gegenüber CNBC erklärte Mognetti dennoch, dass der KI-Sektor “jeden einzelnen marginalen Dollar in der Branche aus Krypto abgesaugt” habe.

Eric Parnell, Chefmarktstratege bei der Great Valley Advisor Group, verweist hingegen auf die Verwundbarkeit des Sektors für künstliche Intelligenz. Angesichts der hohen Ausgaben für den KI-Ausbau reiche schon eine geringe Verlangsamung beim Gewinnwachstum aus, um solche Aktien schnell nach unten zu ziehen. Beide Anlageklassen leiden offenbar unter denselben Finanzierungsbedingungen, wobei Mognetti zudem auf einen starken US-Dollar und sinkende Stablecoin-Liquidität hinwies. Seit Jahresbeginn fiel die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung um 780 Milliarden US-Dollar.

Anthropic-Börsengang als Krypto-Richtungstest

Als entscheidender Impulsgeber gilt nun der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic, der heute nach Nasdaq-Öffnung um 15.30 Uhr stattfindet. Laut dem CoinShares-CEO würde ein starkes Börsendebüt sämtliche Risikoanlagen, inklusive Krypto, beflügeln. Ein schwacher Handelsstart hingegen könnte Zweifel an der Finanzierung von KI-Infrastruktur schüren und das Bitcoin-Narrativ als Schutz vor Geldentwertung zumindest mittel- bis langfristig neu beleben. Kurzfristig sind aber weitere Rücksetzer möglich.

Alles Wichtige zum Mega-IPO lest ihr in diesem Artikel: “Was der Anthropic-Börsengang für Bitcoin bedeutet“.