Nach sechs Wochenverlusten infolge kämpft der Bitcoin-Kurs derzeit um die 62.000 Dollarmarke. Laut einem neuen Krypto-Report war der Einstieg selten so attraktiv wie jetzt.

Bitcoin unter 70.000 Dollar: Ein Geschenk des Marktes für Anleger?

Bitcoin unter 70.000 Dollar: Ein Geschenk des Marktes für Anleger?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs verzeichnet einen Rückgang von rund neun Prozent innerhalb einer Woche. â³

Analysten sehen trotz der Korrektur eine mögliche Kaufgelegenheit für langfristige Investoren.

Historische Parallelen deuten auf mögliche Markttiefs hin. â³

Der RSI-Wert signalisiert eine starke Überverkaufsphase für Bitcoin. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Auf Wochensicht notiert der Bitcoin-Kurs rund neun Prozent im Minus, auf Monatssicht sehen sich BTC-Investoren gar mit einer 24-prozentigen Korrektur konfrontiert. Aber im jüngsten Krypto-Abverkauf könnte auch eine Chance liegen. Laut dem neuen K33-Report erlitt Bitcoin zuletzt sechs Wochen mit Verlusten in Folge, was bisher überhaupt erst zwei Mal zu beobachten war: zwischen dem 26. Januar und dem 1. März 2026 sowie zwischen dem 3. April bis zum 29. Mai 2022. Vetle Lunde, Forschungsleiter des Analysehauses, nennt Bitcoin daher “stark überverkauft”.

Der tägliche RSI habe am Samstag einen Wert von 19,95 erreicht und liege seit Freitag unter 25. Außerdem sei Bitcoin unter seinen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt gefallen, nachdem die schlechteste Wochenrendite seit dem 7. Juni verzeichnet wurde. Lunde zeigt sich trotz der schwierigen Gemengelage zuversichtlich: “Zusammengenommen deuten diese Signale darauf hin, dass BTC derzeit im Bereich starker Unterbewertung gehandelt wird und damit eine attraktive Kaufgelegenheit für mittel- bis langfristige Anleger bietet”.

Parallelen zum Bitcoin-Bärenmarkt 2022

Ähnliche Bedingungen haben dem K33-Report zufolge in der Vergangenheit typischerweise mit Markttiefs korreliert. Auch vor vier Jahren folgte auf die US-Zwischenwahlen ein weiterer Kursrückgang bei der Krypto-Leitwährung, die erst im November 2022 ihren Boden unterhalb der 16.000 US-Dollarmarke ausbilden konnte. Wer damals in Bitcoin investierte, liegt heute trotz restriktiver Fed-Geldpolitik, Binance-Milliardenhack und KI-Aktien-Konkurrenz fast 300 Prozent im Plus. Für Lunde ist jedenfalls klar: “Jeder Einstieg unter 70.000 US-Dollar ist ein Geschenk des Marktes”.

Welche Faktoren noch für eine Einstiegsgelegenheit sprechen könnten, erfahrt ihr in diesem Artikel: “Bitcoin ist tot: Eine historische Kaufchance?”