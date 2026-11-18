Cardano-Gründer Charles Hoskinson übt scharfe Kritik an der eigenen Stiftung. Ein öffentlicher Streit über deren Entscheidungen sorgt nun für neue Spannungen im Netzwerk.

Streit um Cardano eskaliert: Droht dem ADA-Kurs jetzt der nächste Rückschlag?

Streit um Cardano eskaliert: Droht dem ADA-Kurs jetzt der nächste Rückschlag?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Öffentlicher Streit zwischen Cardano-Gründer Charles Hoskinson und CEO Frederik Gregaard eskaliert. â³

Hoskinson kritisiert die Cardano Foundation und deren Verantwortung gegenüber der Community. â³

ADA-Kurs zeigt sich aktuell unter Druck, wichtige Marken stehen im Fokus. â³

Prognosen deuten auf mögliche Kursbewegungen zwischen 0,14 und 0,18 US-Dollar hin. â³

Zwischen Cardano-Gründer Charles Hoskinson und Frederik Gregaard, dem CEO der Cardano Foundation, ist ein öffentlicher Streit ausgebrochen. Gregaard hatte die Fortschritte des Netzwerks gelobt und Cardano als leistungsfähiger denn je bezeichnet. Hoskinson widersprach ihm jedoch und kritisierte, dass Midnight, eines der größten Projekte im Cardano-Ökosystem, in dessen Aufzählung überhaupt nicht vorkam. Zudem wirft er die Frage auf, ob die Stiftung ihrer Verantwortung gegenüber der Community ausreichend gerecht wird.

The largest project on Cardano is Midnight and it's not mentioned and I never once said Cardano is finished, but magic Fred can't resist. Accountability is having a board made up of the community to hold you accountable as a community organization with community money. Especially… https://t.co/grrnfvmjpN — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) November 15, 2026

Hoskinsons Kritik richtet sich auch gegen den Umgang mit Veridian, einem Unternehmen für digitale Identitäten, das die Cardano Foundation im Oktober ausgegliedert hat. Laut Gregaard wurden 850.000 Veridian-Anteile als tokenisierte Wertpapiere ausgegeben, deren Eigentumsverhältnisse Hoskinson nun öffentlich hinterfragt.

Könnte der Streit zwischen zwei führenden Köpfen des Cardano-Ökosystems auch den ADA-Kurs beeinflussen?

Diese Marken sind jetzt wichtig

Der ADA-Kurs bewegte sich in den vergangenen zwölf bis 24 Stunden zwischen 0,1493 und 0,1566 US-Dollar, gemessen an den letzten sechs Vier-Stunden-Kerzen. Aktuell notiert ADA bei 0,154 US-Dollar und damit knapp unter dem Vortagesschlusskurs von 0,1549 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 5,81 Milliarden US-Dollar.

Technisch zeigt sich Cardano weiterhin leicht angeschlagen, da der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 20 Handelsperioden (EMA 20) bei 0,1553 US-Dollar liegt. Allerdings konnten sich die jüngsten Tiefstände von 0,1493 auf etwa 0,152 bis 0,153 US-Dollar erholen. Die nächsten Unterstützungen liegen bei 0,152 und 0,1493 US-Dollar, die Widerstände bei 0,1553 und 0,1566 US-Dollar. Solange ADA den EMA 20 nicht überwindet, bleibt die kurzfristige Entwicklung neutral bis leicht negativ.

Auch die technischen Indikatoren zeigen bislang keine klare Trendwende. Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei rund 44 Punkten und deutet auf eine eher schwache Kaufdynamik hin. Das MACD-Histogramm signalisiert allerdings, dass der Verkaufsdruck etwas nachlässt. Mit einer Bollinger-Band-Breite von 0,00524 US-Dollar fallen die Kursschwankungen derzeit moderat aus, weshalb sich Cardano weiterhin in einer Phase der Seitwärtsbewegung befindet.

Cardano-Prognose: Erholung auf 0,18 US-Dollar möglich?

Kurzfristig bleibt der Ausblick für Cardano neutral bis leicht negativ. Auf der Unterseite sind vor allem die Kursmarken bei 0,152 und 0,1493 US-Dollar wichtig, da ein Rückgang unter diese Unterstützungen weitere Verkäufe auslösen könnte. Auf der Oberseite müsste ADA zunächst den EMA 20 bei 0,1553 US-Dollar überwinden, bevor der nächste Widerstand bei 0,1566 US-Dollar erreicht wird.

Gelingt Cardano ein Ausbruch über 0,1566 US-Dollar, der durch den Schlusskurs einer Vier-Stunden-Kerze bestätigt wird, könnte sich eine Erholung in Richtung 0,18 US-Dollar entwickeln. Fällt ADA dagegen unter 0,1493 US-Dollar, wäre mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends zu rechnen.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent könnte sich der ADA-Kurs weiterhin zwischen 0,148 und 0,16 US-Dollar bewegen. Dafür müsste der Kurs zwischen dem EMA 20 bei 0,1553 US-Dollar und der Unterstützung bei 0,149 US-Dollar bleiben. Gleichzeitig sollte sich der RSI zwischen 40 und 50 Punkten stabilisieren, ohne dass die enger werdenden Bollinger-Bänder einen deutlichen Ausbruch anzeigen.

Bullisches Szenario

Das bullische Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent und sieht einen Kursanstieg auf 0,16 bis 0,18 US-Dollar vor. Dafür müsste Cardano eine Vier-Stunden-Kerze oberhalb von 0,1566 US-Dollar schließen und der RSI über 50 Punkte steigen. Ein zunehmend positives MACD-Histogramm würde die mögliche Aufwärtsbewegung zusätzlich bestätigen.

Bärisches Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent könnte der ADA-Kurs zunächst auf 0,14 und anschließend auf 0,13 US-Dollar fallen. Auslöser wäre ein bestätigter Schlusskurs unter der Unterstützung bei 0,1493 US-Dollar auf Vier-Stunden-Basis. Sollte der RSI dabei unter 35 Punkte sinken und das Verkaufsvolumen zunehmen, würde das für eine Fortsetzung des Abwärtstrends sprechen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.