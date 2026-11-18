XRP ist unter die Marke von einem US-Dollar gefallen und hat in den vergangenen 30 Tagen mehr als ein Drittel an Wert verloren. Ob der Coin noch tiefer fällt oder ein Comeback ansteht, zeigen fünf Indikatoren, die Trading-Experte Benjamin Kaemmerer im Market Check einordnet.

XRP unter 1 US-Dollar: Was jetzt für ein Comeback spricht

XRP unter 1 US-Dollar: Was jetzt für ein Comeback spricht

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP-Kurs fällt auf 95 Cent, tiefster Stand seit November 2024. â³

Trading-Experte Benjamin Kaemmerer analysiert fünf Indikatoren für die Kursentwicklung. â³

Überverkaufter RSI deutet auf mögliche Gegenbewegung, aber kein bestätigter Boden.

Volatilität und negative Funding Rates zeigen erhöhtes Risiko für Trader. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der XRP-Kurs notiert derzeit bei rund 95 US-Cent und damit auf dem tiefsten Stand seit November 2024. Noch im August hatte der Coin bei etwa einem US-Dollar einen Boden ausgebildet und war anschließend mit dem Gesamtmarkt in kurzer Zeit über 1,50 US-Dollar gesprungen. Um zu bewerten, wie es für den Ripple-Coin weitergehen könnte, nimmt der Trading-Experte Benjamin Kaemmerer von CMC Markets fünf Indikatoren unter die Lupe und nennt abschließend die wichtigsten Handelsmarken.

XRP: Stark überverkauft, aber ist das auch der Boden?

Den Anfang machen Trend und Momentum. Der Relative Strength Index (RSI) steht bei rund 27 und damit tief im überverkauften Bereich. Aus einer antizyklischen Investmentstrategie ließe sich daraus ein Kaufsignal ableiten. Kaemmerer warnt allerdings vor diesem Kurzschluss, denn ein überverkaufter RSI erhöhe zwar die Chance auf eine Gegenbewegung, bestätige aber noch keinen Boden. Zumal der MACD weiterhin im negativen Bereich liegt, auch wenn sich ein nachlassender Verkaufsdruck andeutet.

Die Gier ist raus: Startschuss für den Ripple-Coin?

Die Volatilität ist seit Anfang November von rund 40 auf etwa 60 gestiegen und liegt damit deutlich über dem Niveau von Bitcoin. Anders als bei Bitcoin fehlt bei XRP zudem ein liquider Optionsmarkt, der Rückschlüsse auf die erwartete Schwankung zulässt. Für Trader heißt das vor allem, die Positionsgröße an das erhöhte Risiko anzupassen.

Aufschlussreicher ist der Blick auf den Derivatemarkt. Die Funding Rates sind ins Negative gedreht, das Open Interest ist während des Abverkaufs massiv eingebrochen. Laut Kaemmerer liegt der Hebel im Markt so niedrig wie seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr. Ein guter Teil der Gier ist damit aus dem Markt gespült.

Wer wissen will, welche Kursmarken Benjamin Kaemmerer auf der Ober- und Unterseite im Blick hat, ab wann es für XRP richtig ungemütlich wird und wie viele der fünf Ampeln am Ende auf Rot stehen, der findet die Antworten im Video. Dort verrät der Trading-Experte auch, welche Signale er sehen muss, bevor er bei XRP von einer echten Trendwende spricht.

