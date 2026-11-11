Ledger-CEO Pascal Gauthier räumt ein: Perfekte Sicherheit gibt es nicht, auch nicht bei Ledger. Immerhin kam es beim Wallet-Hersteller jüngst zu Angriffen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ledger-CEO Pascal Gauthier warnt vor der Illusion perfekter Sicherheit in der Krypto-Welt. â³

Der Hack bei Binance zeigt die wachsenden Bedrohungen für Kryptowährungsnutzer. â³

Gauthier betont, dass Hardware Wallets sicherer sind als zentrale Börsen, aber die Risiken steigen. â³

Kritik an Gauthiers Aussage: Warum sollten Nutzer ihre Vermögenswerte auf Ledger speichern?

Ledger-CEO Pascal Gauthier hat im Interview mit Bloomberg Crypto eingeräumt, dass es keine perfekte Sicherheit gibt – auch nicht beim eigenen Unternehmen. Auf die Frage, wie Ledger-Nutzer von der Sicherheit seiner Geräte überzeugen wolle, antwortete er: “Jeder wird irgendwann gehackt. Perfekte Sicherheit gibt es nicht. Und diese Regel gilt für Ledger genauso wie für andere.”

Hintergrund des Gesprächs war der Hack bei Binance, bei dem die laut dem FBI aus Nordkorea stammenden Angreifer Kryptowährungen im Wert von rund 6,4 Milliarden US-Dollar erbeutet hatten.

Ledger-Nutzer wurden bereits angegriffen

Gauthier ordnete die Aussage anschließend ein: Kompromittierte Ledger-Geräte machten nur etwa 0,01 Prozent der Vermögenswerte aus, die Ledger schütze. Hardware Wallets seien weiterhin deutlich sicherer als zentrale Börsen, die Bedrohungslage verschärfe sich aber jedes Jahr, etwa durch KI-gestützte Angriffe und künftig auch durch Quantencomputer.

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Auf X stieß der Satz dennoch auf Kritik: “Wenn doch jeder gehackt wird, warum zum Teufel sollte ich mir dann die Mühe machen, irgendetwas auf dem Ledger zu speichern”, so ein Nutzer. Zumal Ledger selbst erst im Oktober in die Schlagzeilen geriet: Über manipulierte Geräte sollen Angreifer mehr als 100 Millionen US-Dollar erbeutet haben, verdächtige Wallets tauchten auch im deutschen Einzelhandel auf.

Coinbase: “Diebstahl eines Laptops reicht nicht aus”

Auch Coinbase hat bereits zum Binance Hack Stellung bezogen. Nach dem Angriff versicherte die US-Börse ihren Kunden, nicht betroffen zu sein. Bei Binance soll ein kompromittierter Mitarbeiter-Laptop den Angreifern Zugang verschafft haben. Bei Coinbase würde ein solches Einfallstor nicht genügen: “Der Diebstahl eines Laptops, der Einbruch in einen Server oder ein einzelner böswilliger Akteur im Unternehmen reichen nicht aus, um zu signieren oder einen privaten Schlüssel zu rekonstruieren.

Mehr als 99 Prozent der Kundengelder verwahrt die Börse in Cold Wallets, deren private Schlüssel aufgeteilt und selbst beim Signieren nie vollständig zusammengesetzt werden.