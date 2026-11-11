“Reguliertes Ökosystem”: Deutsche Bank startet Krypto-Verwahrung

Bitcoin und Ether im Tresor der Deutschen Bank: Deutschlands größtes Geldhaus startet seine Krypto-Verwahrung. Wer das Angebot nutzen kann und wie es sich von Sparkassen und Volksbanken unterscheidet.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Deutsche Bank startet Krypto-Verwahrdienst für institutionelle Kunden in Europa. â³

Ziel ist ein reguliertes Ökosystem für digitale Vermögenswerte, inklusive Bitcoin und Ether. â³

Kooperation mit Fondstochter zur Unterstützung digitaler Vermögenswerte angekündigt. â³

Sparkassen und Volksbanken richten sich parallel an Privatkunden im Krypto-Handel. â³

Die Deutsche Bank hat ihren Verwahrdienst für Kryptowährungen gestartet. Wie Reuters berichtet, steht der Service seit dem heutigen Mittwoch zahlenden Kunden offen.

Angekündigt hatte Deutschlands größte Bank das Angebot im September; es richtet sich an institutionelle Kunden und Unternehmen in Europa und umfasst unter anderem Bitcoin und Ether.

Deutsche Bank plant “vollständig integriertes, reguliertes Ökosystem”

“Mittelfristig wollen wir ein vollständig integriertes, reguliertes Ökosystem schaffen, das die Verwahrung, Tokenisierung und Abwicklung digitaler Vermögenswerte unterstützt”, erklärt Paul Maley, der bei der Deutschen Bank den Bereich Trust and Securities Services leitet.

Später soll das Angebot auch nach Asien kommen. Zudem hat die Bank mit ihrer Fondstochter, die seit November wieder als Deutsche Asset Management auftritt, eine Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit bei digitalen Vermögenswerten unterzeichnet.

Sparkassen und Volksbanken setzen auf Privatkunden

Während die Deutsche Bank Großkunden ins Visier nimmt, öffnen Sparkassen und Volksbanken den Krypto-Handel für Privatkunden. Die Sparkassen binden über die DekaBank derzeit 30 bis 40 Institute pro Monat an, bei den Volks- und Raiffeisenbanken ist das Angebot der DZ BANK bereits „flächendeckend verfügbar“.

Die Sparkassen bleiben dabei allerdings zurückhaltend. „Wir werden weder aktiv beraten noch großartig Marketing dafür machen“, sagte Manfred Richels vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband gegenüber BTC-ECHO. Wie die Deutsche Bank sehen aber auch sie den Handel nur als Einstieg in die Tokenisierung und den Aufbau von DLT-Infrastruktur.