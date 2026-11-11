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270 Millionen US-Dollar 

Stablecoin-Offensive: Wie 21 Banken Tether und Circle herausfordern

Bank of America, Goldman Sachs, Deutsche Bank: 21 Finanzriesen stecken 270 Millionen US-Dollar in einen gemeinsamen Stablecoin. Auf den US-Dollar soll bald der Euro folgen. Doch können die Banken Tether und Circle gefährlich werden?

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Eine Dollarnote

Beitragsbild: Shutterstock

 | Dollar-Stablecoins dominieren den Markt

Große Banken machen beim eigenen Stablecoin ernst. Laut Bloomberg haben 21 Finanzinstitute rund 270 Millionen US-Dollar für das Vorhaben zugesagt, das als Project Faro bekannt ist. Das Geld soll fünf Jahre Betrieb finanzieren.

In der ersten Jahreshälfte 2027 soll ein Dollar-Stablecoin starten, als Nächstes ist ein Euro-Stablecoin geplant; langfristig sollen Coins in allen G7-Währungen folgen. Zu den Mitgliedern zählen Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, UBS, Santander, Fidelity und die Deutsche Bank.

Vom Test zum Unternehmen

Im Oktober 2025 hatten zunächst zehn Banken angekündigt, eine 1:1 durch Reserven gedeckte Form digitalen Geldes auf öffentlichen Blockchains zu prüfen. Am 1. September 2026 folgte die Ankündigung eines eigenen Unternehmens, das laut Bloomberg in den USA gegründet werden soll. Der Stablecoin soll sich an Institutionen wie an Privatkunden richten, etwa für grenzüberschreitende Zahlungen, und sowohl den US-amerikanischen GENIUS Act als auch die europäische MiCA-Verordnung erfüllen.

Mehrere Mitglieder sind allerdings auch an Konkurrenzprojekten beteiligt. BBVA arbeitet zusätzlich beim von Stripe angeführten Open USD und beim europäischen Konsortium Qivalis mit, Rabobank ist seit Mai ebenfalls bei Qivalis. Das Bündnis aus 37 Banken hat im Oktober von der niederländischen Zentralbank eine Lizenz als E-Geld-Institut erhalten und bereitet einen eigenen Euro-Stablecoin vor. Faros geplanter Euro-Coin würde damit direkt mit Qivalis konkurrieren.

Tether und Circle dominieren den Markt

Der Stablecoin-Markt ist laut DefiLlama rund 290 Milliarden US-Dollar groß; USDT und USDC kommen zusammen auf etwa 85 Prozent. Ihren Vorteil sehen die Banken im Vertrieb: Sie verfügen bereits über Kunden, Zahlungsnetzwerke und Geschäftsbeziehungen, über die sich ein neuer Stablecoin verbreiten ließe. Ob sich das in ein funktionierendes On-Chain-Zahlungsnetz übertragen lässt, muss sich ab 2027 zeigen.

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