Grayscale will ein Jahr lang alle Gebühren seines Zcash-Fonds in das Ökosystem stecken. Ganz uneigennützig dürfte das allerdings nicht sein.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Grayscale investiert eine Million US-Dollar in die Weiterentwicklung von Zcash. â³

Vier Projekte erhalten Fördergelder zur Verbesserung der technischen Infrastruktur und politischen Aufklärung.

Eine umfassende Werbekampagne soll das Interesse am Zcash-Fonds wiederbeleben. â³

ZCSH-Fonds verzeichnete seit Oktober Abflüsse von 61 Millionen US-Dollar.

Der US-Vermögensverwalter Grayscale startet eine millionenschwere Initiative für die Kryptowährung Zcash. Insgesamt soll eine Million US-Dollar in die Weiterentwicklung des Privacy-Coins fließen. Dazu kommt eine landesweite Werbekampagne für den eigenen Zcash-Fonds.

400.000 US-Dollar an vier Projekte vergeben

Jeweils 100.000 US-Dollar erhalten die Zcash Foundation, die sich um die technische Weiterentwicklung kümmert und Pretty Good Policy for Zcash, die politische Aufklärungsarbeit zum Thema finanzieller Privatsphäre betreibt. Weitere 200.000 US-Dollar Fördergelder teilen sich Shielded Labs und Project Tachyon, wobei letzteres daran arbeitet, private Transaktionen schneller abzuwickeln und die Synchronisierung von Wallets zu verbessern. Shielded Labs arbeitet hingegen an der Weiterentwicklung des Zcash-Protokolls.

Grayscale startet große Werbeoffensive für Zcash

Der Vermögensverwalter hat allerdings bereits angekündigt, dass es nicht bei der Million US-Dollar bleiben soll. In den nächsten zwölf Monaten sollen alle Einnahmen aus den Verwaltungsgebühren ihres Zcash-Fonds ZCSH in die Entwicklung und Vermarktung des Ökosystems sowie in Bildungsangebote zu investieren. Auf der eigens dafür eingerichteten Plattform “Zcash Invest“ beziffert das Unternehmen die dafür verfügbaren Einnahmen bereits auf 3,2 Millionen US-Dollar.

Begleitet wird die Initiative von einer landesweiten Werbekampagne, die mit einer großflächigen Anzeige im Wall Street Journal gestartet wurde. Weitere Werbung soll auf verschiedenen Internet- und Streaming-Plattformen sowie im öffentlichen Raum erfolgen. Dabei hat der ZCSH-Fonds zuletzt starke Abflüsse zu verzeichnen mit 61 Millionen US-Dollar seit Anfang Oktober und die neue Kampagne von Grayscale entsprechend auch der Versuch sein, das Interesse an seinem eigenen Anlageprodukt wiederzubeleben.