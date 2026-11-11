Ex-Ripple-CTO David Schwartz verkauft fast alle XRP: “Ich hasse Risiko”

Der frühere Ripple-CTO David Schwartz hat fast alle seine Kryptowerte verkauft, auch den Großteil seiner XRP. Was hinter dem Ausstieg steckt.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… David Schwartz, ehemaliger CTO von Ripple, hat den Großteil seiner XRP-Bestände verkauft. â³

Er reduziert seine Krypto-Positionen aus Angst vor Risiko und verfolgt eine persönliche Verkaufsstrategie.

Trotz der Verkäufe bleibt er finanziell an Ripple beteiligt. â³

Schwartz betont den Wert von XRP in Bezug auf die Nutzung des XRP Ledgers. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

David Schwartz, früherer Chief Technology Officer von Ripple, hat den Großteil seiner Krypto-Bestände verkauft. Auf X legte er offen, dass er bei XRP von einst rund 26 Millionen auf etwa drei Millionen Token reduziert hat, bei Bitcoin von rund 1.500 auf 1 BTC und bei Ethereum von rund 40.000 auf sechs ETH.

“Ich fühle mich mit Risiko sehr unwohl und habe fast alle digitalen Vermögenswerte verkauft, die ich je besessen habe”, schriebt Schwartz. XRP habe er schon lange nicht mehr gekauft.

I haven't bought XRP in a long time. I am very uncomfortable with risk and have sold nearly all of the digital assets I've ever held. I still hold quite a bit of Ripple stock, and that alone is more risk than I wish I had. — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) November 9, 2026

XRP-Verkauf bei jedem neuen Allzeithoch

Die Verkäufe erfolgten schrittweise und nach einer persönlichen Strategie. Schon im Juli hatte Schwartz erklärt, er habe mit seiner Frau vereinbart, bei jedem neuen Allzeithoch zu verkaufen. “Ich hasse Risiko wirklich, wirklich. Ich wünschte, ich käme besser damit klar, aber so bin ich einfach nicht”, erklärt der Ex-Ripple-CTO.

An seinem ehemaligen Arbeitgeber ist er aber weiterhin finanziell beteiligt: “Ich halte immer noch eine Menge Ripple-Aktien, und allein das ist mehr Risiko, als mir lieb wäre.”

Schwartz sieht Wert von XRP in der Nutzung

In der XRP Community werten manche Anleger die Verkäufe als schlechtes Signal. Schwartz hält dagegen und knüpft den Wert von XRP an die Nutzung des XRP Ledger, auf dem XRP als native Kryptowährung eine Sonderstellung habe. Die Gebühren für Transaktionen spielen dabei aus seiner Sicht kaum eine Rolle: “Ich glaube nicht, dass irgendjemand mit Sachverstand behauptet hat, dass die Nutzung von XRP für Transaktionsgebühren ein wesentlicher Treiber des XRP-Preises wäre.” Entscheidend sei der Erfolg des Netzwerks: “Ich halte es wirklich für schwer vorstellbar, dass wir in einer Welt landen, in der das XRPL erfolgreich ist, XRP aber keinen guten Teil dieses Werts abschöpft”, schreibt er.

XRP kämpft um Boden I Quelle: BTC-ECHO

Der XRP-Kurs notiert derzeit bei rund 1,05 US-Dollar und ist in den letzten 24 Stunden um rund 4,5 Prozent gefallen. Von seinem Allzeithoch ist die Kryptowährung rund 72 Prozent entfernt.