Die US-Inflation zieht im Oktober stärker an als erwartet – eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher. Warum steigende Zinsen für Bitcoin zum Problem werden können.

US-Inflation gestiegen: Das bedeuten die neuen Zahlen für Bitcoin und die Fed

US-Inflation gestiegen: Das bedeuten die neuen Zahlen für Bitcoin und die Fed

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Verbraucherpreise in den USA steigen um 0,4 Prozent, über den Erwartungen. â³

Bitcoin reagiert mit einem leichten Rückgang und notiert bei rund 73.800 US-Dollar. â³

Zinserhöhung der Fed im Dezember scheint nahezu sicher, mögliche Erhöhung um 25 Basispunkte.

Steigende Zinsen könnten Bitcoin und andere Kryptowährungen belasten. â³

Das Leben in den USA ist wieder teurer geworden. Wie das US-Statistikamt mitteilt, sind die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, erwartet waren 0,3 Prozent. Die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel stieg um 0,3 Prozent bei einer Prognose von 0,2 Prozent. Eine Jahresrate gibt es diesmal nicht, weil der Shutdown im Oktober 2025 die Erhebung verhinderte. In einer ersten Reaktion gab Bitcoin leicht nach und notiert aktuell bei rund 73.800 US-Dollar.

Damit dürfte die ohnehin fast sicher erwartete Zinserhöhung im Dezember feststehen; offen ist eher, ob die Fed sogar stärker anhebt. “Der Dollar-Index (DXY) könnte in der Folge weiter zulegen, was die Kurse von Risiko-Assets wie Bitcoin belasten würde”, hatte BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck vorab erklärt.

Was die Inflation für Bitcoin und die Fed bedeutet

Schon vor den Daten hatten Analysten ihre Wetten auf eine Zinserhöhung ausgebaut. Laut CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 25 Basispunkte am 9. Dezember inzwischen bei 99,1 Prozent; der Leitzins stiege damit von derzeit 3,75 bis 4,00 Prozent auf 4,00 bis 4,25 Prozent. Fed-Gouverneur Christopher Waller sprach sich für höhere Zinsen aus, selbst wenn sich die Inflation im Oktober abgekühlt haben sollte; bei einem überraschend hohen Wert hält er sogar 50 Basispunkte für angemessen.

Analysten rechnen mit einer Zinserhöhung I Quelle: FedWatchTool

Für Bitcoin und andere Kryptowährungen sind steigende Zinsen in der Regel eine Belastung. Wirft Geld auf dem Konto oder in Staatsanleihen wieder mehr Rendite ab, verlieren Anlagen ohne laufende Erträge an Reiz, und Anleger schichten eher in sichere Alternativen um. Höhere Zinsen verteuern außerdem Kredite und verknappen die Liquidität an den Finanzmärkten, von der spekulative Anlagen besonders profitieren.

Übrigens: Neben den US-Inflationszahlen stehen diese Woche noch andere wichtige Termine an. Mehr dazu hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?



