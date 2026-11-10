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"Wildwest-ähnliche" Zustände beenden 

Krypto-Kritikerin Warren an der Macht: Warum Trump jetzt ins Visier gerät

Mit Elizabeth Warren übernimmt eine der schärfsten Krypto-Kritikerinnen den Bankenausschuss im US-Senat. Ihre Ziele sind klar: Prognosemärkte und Trumps Krypto-Geschäfte.

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US-Senatorin Elizabeth Warren.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Elizabeth Warren sagt Krypto den Kampf an

Nachdem die Demokraten bei den Midterms die Mehrheit gewonnen haben, soll Elizabeth Warren im Januar den Vorsitz des Bankenausschusses im US-Senat übernehmen. Damit bestimmt eine der bekanntesten Krypto-Kritikerinnen Washingtons künftig die Agenda des Gremiums, das für Banken, die Notenbank und digitale Vermögenswerte zuständig ist.

Ganz oben auf ihrer To-do-Liste stehen laut einem Mitarbeiter Warrens Prognosemärkte und die Krypto-Geschäfte der Trump-Familie. “Tech-CEOs, Regierungsvertreter, die Krypto-Unternehmen der Trump-Familie, Wall-Street-Manager und Großkonzerne sollten ihre Unterlagen aufbewahren und sich auf harte Fragen vorbereiten”, so der Mitarbeiter.

Polymarket und Kalshi im Visier

Gemeinsam mit dem Republikaner John Curtis hat Warren bereits Auskunft von Kalshi und Polymarket verlangt, wie die Plattformen Wetten rund um Wahlen absichern. Anlass sind mehrere Insider-Fälle, darunter die Anklage gegen einen US-Soldaten, der vertrauliche Informationen für Polymarket-Wetten rund um die Festnahme von Nicolás Maduro genutzt haben soll. Warren wolle die “Wildwest-ähnliche fehlende Aufsicht” beenden, bei der korrupte Insider profitieren, so der Mitarbeiter in einer Stellungnahme, die The Block vorliegt.

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Donald Trump über Krypto-Geschäfte: “Weil ich nichts davon weiß”

Warren fordert seit Monaten Untersuchungen zu Trumps Memecoin und zu möglichen Interessenkonflikten bei World Liberty Financial. Im Interview mit „60 Minutes“ bestätigte Trump nun, dass er Miteigentümer des Unternehmens ist. Auf die Frage, warum seine ausländischen Beteiligungen anders zu bewerten seien als die der Biden-Familie, antwortete er: “Weil ich nichts davon weiß”.

Ein Investmentvehikel aus dem Umfeld von Scheich Tahnoon aus Abu Dhabi hatte für 500 Millionen US-Dollar 49 Prozent an World Liberty Financial übernommen. Seine Anteile will Trump nicht verkaufen; die Geschäfte führten seine Söhne.

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