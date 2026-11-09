KI-Agenten sollen nicht nur Antworten liefern, sondern eigenständig handeln und künftig sogar mit eigenem Budget wirtschaften. Vielen ist allerdings noch unklar, was hinter dem Begriff überhaupt steckt und warum Blockchain dabei eine wichtige Rolle spielen kann. BTC-ECHO hat exklusiv mit David Minarsch gesprochen, Co-Founder und CEO von Valory. Er erklärt, wie aus KI-Systemen wirtschaftlich handelnde Akteure werden könnten und wo ihre Grenzen liegen.
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