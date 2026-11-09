App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
10 USD in BTC sichern
Registrieren, einzahlen & Bonus kassieren.
2,26 T
Hyperliquid-Kurs66,82 -3.72%
Bitcoin-Kurs67.094,25 -1.58%
Ethereum-Kurs1.907,63 -5.02%
XRP-Kurs0,986667 -4.99%
BNB-Kurs614,77 -1.70%
Hyperliquid-Kurs66,82 -3.72%
Solana-Kurs77,79 -3.15%
TRON-Kurs0,284695 -0.87%
Dogecoin-Kurs0,062701 -2.09%
Cardano-Kurs0,160893 -0.74%
Zcash-Kurs1.062,83 -6.19%
Chainlink-Kurs9,56 -0.55%
Pi Network-Kurs0,058959 -8.94%
Experteninterview 

Wenn Software selbst Geld bewegt: KI-Agenten verändern die Finanzmärkte

KI-Agenten können schon selbst Aufträge vergeben und Geld einsetzen. Blockchain könnte ihnen dafür die nötige wirtschaftliche Eigenständigkeit geben.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt David Minarsch

Beitragsbild: David Minarsch, KI-Fotomontage

 | KI-Agenten werden weltweit beliebter

KI-Agenten sollen nicht nur Antworten liefern, sondern eigenständig handeln und künftig sogar mit eigenem Budget wirtschaften. Vielen ist allerdings noch unklar, was hinter dem Begriff überhaupt steckt und warum Blockchain dabei eine wichtige Rolle spielen kann. BTC-ECHO hat exklusiv mit David Minarsch gesprochen, Co-Founder und CEO von Valory. Er erklärt, wie aus KI-Systemen wirtschaftlich handelnde Akteure werden könnten und wo ihre Grenzen liegen. 

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
SPD-Politiker Lars Klingbeil (links) und CDU-Politiker Lukas Krieger (rechts) vor einer großen Bitcoin-Münze in den Farben der deutschen Flagge.
Es wird knappHat sich die Regierung bei der Bitcoin-Haltefrist “verständigt”? Was Anleger wissen müssen
Händler beobachten Kursentwicklungen an der Wall Street vor mehreren Anzeigetafeln.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Bitcoin-Münze vor futuristischem Hintergrund
Ein glänzende Zukunft?Bitcoin-Prognose 2040: So hoch steigt der BTC-Kurs laut den Experten
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Pieverse
1,87
39.59%
Arbitrum
0,163462
7.60%
Avalanche
7,88
6.91%
Ether.fi
0,559320
5.80%
Ondo
0,341213
5.03%
Pepe
0,000004
4.34%
Jupiter
0,224268
4.28%
Cosmos Hub
1,24
2.79%
Render
1,44
2.49%
World Liberty Financial
0,042976
2.45%
Rain
0,004125
-14.69%
Pi Network
0,058959
-8.94%
Pearl
1,45
-8.04%
LayerZero
1,33
-7.27%
Aster
0,569824
-6.54%
Zcash
1.062,83
-6.19%
OKB
87,00
-5.57%
Bitway
0,966037
-5.16%
Ethereum
1.907,63
-5.02%
XRP
0,986667
-4.99%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren