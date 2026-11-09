KI-Agenten können schon selbst Aufträge vergeben und Geld einsetzen. Blockchain könnte ihnen dafür die nötige wirtschaftliche Eigenständigkeit geben.

Wenn Software selbst Geld bewegt: KI-Agenten verändern die Finanzmärkte

Wenn Software selbst Geld bewegt: KI-Agenten verändern die Finanzmärkte

KI-Agenten sollen nicht nur Antworten liefern, sondern eigenständig handeln und künftig sogar mit eigenem Budget wirtschaften. Vielen ist allerdings noch unklar, was hinter dem Begriff überhaupt steckt und warum Blockchain dabei eine wichtige Rolle spielen kann. BTC-ECHO hat exklusiv mit David Minarsch gesprochen, Co-Founder und CEO von Valory. Er erklärt, wie aus KI-Systemen wirtschaftlich handelnde Akteure werden könnten und wo ihre Grenzen liegen.

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