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Makro-Wochenausblick 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Aktuelle US-Inflationsdaten sowie Quartalszahlen von Neocloud-Anbietern könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
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Händler beobachten Kursentwicklungen an der Wall Street vor mehreren Anzeigetafeln.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin musste sich der Schwäche am US‑Aktienmarkt beugen.

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) muss sich der Kursschwäche an den US-Aktienmärkten fügen und rutscht im Wochenvergleich um mehr als zwei Prozentpunkte auf 75.700 US-Dollar ab. Die Top-10 Altcoins Ripple (XRP) mit mehr als sieben Prozent und Solana (SOL) mit über fünf Prozent Kurskorrektur rutschen ebenfalls deutlich gen Süden. In der neuen Handelswoche rücken die neuesten US‑Inflationsdaten in den Anlegerfokus.

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