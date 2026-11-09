Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) muss sich der Kursschwäche an den US-Aktienmärkten fügen und rutscht im Wochenvergleich um mehr als zwei Prozentpunkte auf 75.700 US-Dollar ab. Die Top-10 Altcoins Ripple (XRP) mit mehr als sieben Prozent und Solana (SOL) mit über fünf Prozent Kurskorrektur rutschen ebenfalls deutlich gen Süden. In der neuen Handelswoche rücken die neuesten US‑Inflationsdaten in den Anlegerfokus.
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