Die Bullen haben eine schmerzhafte Woche hinter sich. Jetzt entscheidet sich, ob XRP noch tiefer rutscht, oder eine Erholung starten kann.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP-Kurs fällt unter 1,09 US-Dollar und erreicht den tiefsten Stand seit August. â³

Zwangsliquidierungen von Long-Positionen in Höhe von 34 Millionen US-Dollar verstärken den Abverkauf. â³

Technische Analyse zeigt Abwärtsdruck und mögliche Unterstützung bei 1,08 US-Dollar. â³

Prognosen deuten auf eine Seitwärtsbewegung oder weitere Abwärtsbewegungen hin. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Krypto-Abverkauf hat den Ripple-Coin auf den tiefsten Stand seit August zurückgeworfen und so notiert der XRP-Kurs aktuell unterhalb von 1,09 US-Dollar. Innerhalb einer Woche verlor die Kryptowährung mehr als 13 Prozent und gut ein Fünftel seines Wertes auf Monatssicht. Der Kursrutsch traf dabei vor allem Anleger, die auf steigende Preise gesetzt hatten und wurde durch die Zwangsliquidierung von Long-Positionen in Höhe von 34 Millionen US-Dollar begünstigt. Dass von Seiten der US Spot XRP ETFs derzeit keine Unterstützung kommt, hat sein Übriges dazu beigetragen. Seit Anfang des Monats sind 530.000 US-Dollar aus den Anlageprodukten geflossen. Ob XRP die Marke von 1,10 US-Dollar zurückerobern kann, zeigt sich jetzt an diesen Kursmarken.

XRP in der technischen Analyse

In den vergangenen 12 bis 24 Stunden schwankte XRP zwischen einem Hoch von 1,1699 US-Dollar und einem Tief von 1,0764 US-Dollar. Zuletzt schloss der Kurs bei 1,082 US-Dollar und damit deutlich unter dem Schlusskurs des Vortags von rund 1,1662 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf knapp 69 Milliarden US-Dollar. Kurzfristig zeigt der Trend damit klar nach unten.

Auch das Chartbild bestätigt die Schwäche. XRP notiert deutlich unter dem EMA-20 bei 1,1564 US-Dollar und bildet seit Tagen tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Erste Unterstützung bietet der Bereich um 1,0817 US-Dollar, der unmittelbar auf Höhe des aktuellen Kurses liegt. Darunter folgt das jüngste Tief bei 1,0764 US-Dollar. Nach oben muss XRP zunächst den EMA-20 bei 1,1564 US-Dollar und anschließend das letzte Hoch bei 1,1699 US-Dollar überwinden. Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die technische Lage neutral bis bärisch.

Der RSI (14) liegt bei rund 34 und zeigt damit ein schwaches Momentum. Die Marke von 30, ab der XRP als überverkauft gilt, ist nicht mehr weit entfernt. Das MACD-Histogramm bewegt sich weiterhin im negativen Bereich, die Balken werden zuletzt jedoch kürzer. Das deutet darauf hin, dass der Abwärtsdruck nachlässt und erste Stabilisierungsversuche möglich sind.

Die Bollinger-Bänder liegen derzeit rund 0,12 US-Dollar auseinander, zwischen dem oberen Band bei 1,2203 US-Dollar und dem unteren Band bei 1,1043 US-Dollar. Das spricht für erhöhte, aber noch nicht extreme Schwankungen. Mit einem Kurs von 1,082 US-Dollar notiert XRP allerdings bereits unter dem unteren Band, was die aktuelle Schwäche zusätzlich unterstreicht. Insgesamt befindet sich XRP in einer Abwärtskonsolidierung. Solange der Kurs den EMA-20 nicht klar zurückerobert, bleibt das Risiko einer weiteren Abwärtsbewegung erhöht.

Kurzfristige XRP-Kursprognose

Kurzfristig bleibt der Ausblick für XRP neutral bis leicht bärisch. Entscheidend ist zunächst das jüngste Tief bei 1,0764 US-Dollar. Hält diese Unterstützung nicht, rückt der Bereich zwischen 0,95 und 1,05 US-Dollar als nächstes Ziel in den Fokus. Nach oben bremsen der EMA-20 bei 1,1564 US-Dollar und das letzte Hoch bei 1,1699 US-Dollar. Erst ein klarer Ausbruch über 1,17 US-Dollar und eine anschließende Stabilisierung über dem oberen Bollinger-Band bei 1,22 US-Dollar würden eine Erholung bestätigen. Fällt XRP dagegen unter 1,0764 US-Dollar, dürfte sich die Abwärtsdynamik verstärken und tiefere Kursziele würden wahrscheinlicher.

Neutrales Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent bleibt eine Seitwärtsbewegung zwischen rund 1,05 und 1,16 US-Dollar das wahrscheinlichste Szenario für XRP. Als Obergrenze dient dabei der EMA-20 bei etwa 1,16 US-Dollar, darunter bietet das untere Bollinger-Band bei rund 1,10 US-Dollar eine erste Unterstützung. Stabilisiert sich der RSI über 35, flacht der EMA-20 ab und verengen sich die Bollinger-Bänder, spricht das für eine Konsolidierung nach dem jüngsten Abverkauf. Fällt der Kurs hingegen unter 1,04 US-Dollar, wäre das Seitwärtsszenario hinfällig.

Bullisches Szenario

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent bleibt eine deutliche Erholung derzeit das am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Dafür müsste XRP auf 4-Stunden-Basis über 1,17 US-Dollar schließen und der RSI gleichzeitig über 50 steigen. Gelingt anschließend ein Ausbruch über das obere Bollinger-Band bei rund 1,22 US-Dollar bei steigendem Handelsvolumen, wäre der Weg in Richtung 1,24 bis 1,30 US-Dollar frei, wo das Fibonacci-Level bei rund 1,24 US-Dollar als nächster Widerstand wartet. Fällt der Kurs dagegen unter 1,10 US-Dollar, wäre das bullische Szenario vorerst vom Tisch.

Bärisches Sezenario

Das bärische Szenario erhält eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent und setzt einen Bruch des jüngsten Tiefs bei rund 1,08 US-Dollar voraus. Schließt XRP unter dieser Marke, rutscht der RSI unter 30 und steigt das Verkaufsvolumen bei neuen Tiefs an, könnte sich der Abwärtstrend bis in den Bereich zwischen 0,95 und 1,05 US-Dollar fortsetzen. Als Umkehrsignal gilt der EMA-20 bei rund 1,16 US-Dollar. Ein Anstieg über 1,17 US-Dollar würde das bärische Szenario entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.