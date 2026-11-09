Bei der Biden-Familie hatte Trump ähnliche Geschäfte scharf kritisiert. Bei sich selbst sieht er das anders.

Donald Trump: “Ich weiß nichts” über mein eigenes Krypto-Unternehmen

Donald Trump: “Ich weiß nichts” über mein eigenes Krypto-Unternehmen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Donald Trump bestätigt seine Miteigentümerschaft an einem Krypto-Unternehmen.

Im Interview äußert er, dass er über die Geschäfte nichts wisse. â³

Ein Deal mit Investoren aus Abu Dhabi sorgt für Aufsehen.

Fragen zu möglichen Interessenkonflikten bleiben unbeantwortet.

Das Krypto-Unternehmen trägt seinen Namen und Investoren aus Abu Dhabi geben Millionen für die Präsidentenfamilie. Im US-Fernsehen wird Präsident Donald Trump jetzt mit möglichen Interessenkonflikten konfrontiert.

Trump bestätigt Beteiligung und bestreitet Kenntnis

Im CBS-Interview spricht Moderator Ross Douthat den US-Präsidenten im Laufe der Sendung “60 Minutes” auf World Liberty Financial an, das Unternehmen hinter dem WLFI-Token und Trump bestätigt, dass er Miteigentümer der Krypto-Firma ist. Auf die Frage, warum ausländische Beteiligungen bei ihm anders zu bewerten seien als vergleichbare Geschäfte der Biden-Familie, die er zuvor selber scharf kritisiert hatte, antwortet Trump: “Weil ich nichts davon weiß.”

Could President Trump forgive his opponents if it meant eternal paradise? That's a question Ross Douthat asked Trump in an interview for 60 Minutes. https://t.co/UoLP4Tqf1l — 60 Minutes (@60Minutes) November 9, 2026

Hintergrund ist ein Anfang Februar bekannt gewordener Deal, bei dem ein von Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan unterstütztes Investmentvehikel für 500 Millionen US-Dollar einen Anteil von 49 Prozent an World Liberty Financial erwarb. Die Vereinbarung wurde demnach nur wenige Tage vor Trumps Amtsantritt 2025 von dessen Sohn Eric unterzeichnet. Von der ersten Zahlung sollen 187 Millionen US-Dollar an Firmen der Trump-Familie gegangen sein.

Warum Trump seine Krypto-Anteile nicht verkauft

Douthat fragte mehrmals nach, warum Trump seine Beteiligung nicht abgibt, um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden. Außerdem könnten seine Söhne das Geschäft auch ohne seine finanzielle Beteiligung weiterführen. Der US-Präsident entgegnet daraufhin, dass seine Söhne die Geschäfte leiten und er ihnen ihre unternehmerischen Aktivitäten nicht verbieten könne. Die erneute Frage nach einem Verkauf lässt er hingegen weiter unbeantwortet und verweist lieber auf sein übriges Vermögen und dass große Wall-Street-Firmen für ihn in Indexfonds investieren.