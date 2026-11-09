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Interessenkonflikt im Weißen Haus? 

Donald Trump: “Ich weiß nichts” über mein eigenes Krypto-Unternehmen

Bei der Biden-Familie hatte Trump ähnliche Geschäfte scharf kritisiert. Bei sich selbst sieht er das anders.

Jan-Malte Minnerup
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Das Bild zeigt Donald Trump

Beitragsbild: picture alliance

 | Donald Trump sieht keinen Grund, seine Anteile an World Liberty Financial abzugeben

Das Krypto-Unternehmen trägt seinen Namen und Investoren aus Abu Dhabi geben Millionen für die Präsidentenfamilie. Im US-Fernsehen wird Präsident Donald Trump jetzt mit möglichen Interessenkonflikten konfrontiert.

Trump bestätigt Beteiligung und bestreitet Kenntnis

Im CBS-Interview spricht Moderator Ross Douthat den US-Präsidenten im Laufe der Sendung “60 Minutes” auf World Liberty Financial an, das Unternehmen hinter dem WLFI-Token und Trump bestätigt, dass er Miteigentümer der Krypto-Firma ist. Auf die Frage, warum ausländische Beteiligungen bei ihm anders zu bewerten seien als vergleichbare Geschäfte der Biden-Familie, die er zuvor selber scharf kritisiert hatte, antwortet Trump: “Weil ich nichts davon weiß.”

Hintergrund ist ein Anfang Februar bekannt gewordener Deal, bei dem ein von Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan unterstütztes Investmentvehikel für 500 Millionen US-Dollar einen Anteil von 49 Prozent an World Liberty Financial erwarb. Die Vereinbarung wurde demnach nur wenige Tage vor Trumps Amtsantritt 2025 von dessen Sohn Eric unterzeichnet. Von der ersten Zahlung sollen 187 Millionen US-Dollar an Firmen der Trump-Familie gegangen sein.

Warum Trump seine Krypto-Anteile nicht verkauft

Douthat fragte mehrmals nach, warum Trump seine Beteiligung nicht abgibt, um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden. Außerdem könnten seine Söhne das Geschäft auch ohne seine finanzielle Beteiligung weiterführen. Der US-Präsident entgegnet daraufhin, dass seine Söhne die Geschäfte leiten und er ihnen ihre unternehmerischen Aktivitäten nicht verbieten könne. Die erneute Frage nach einem Verkauf lässt er hingegen weiter unbeantwortet und verweist lieber auf sein übriges Vermögen und dass große Wall-Street-Firmen für ihn in Indexfonds investieren.

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