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Kursanalyse 

Ethereum-Analyse: Droht ein Rückfall unter 2.000 US-Dollar?

Ethereum stehen schwierige Handelswochen bevor. Welche Kursniveaus Anleger jetzt nicht aus den Augen lassen sollten, zeigt der Blick auf den Chart.

Stefan Lübeck
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Eine physische Ethereum-Münze steht aufrecht vor einem digitalen Bildschirm, der schwankende Ethereum-Finanzcharts anzeigt

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Ethereum (ETH) muss sich der Schwäche an den Finanzmärkten beugen

Die Abwärtsdynamik des größten Altcoins Ethereum (ETH) hat sich in den letzten Tagen deutlich ausgeweitet. In den letzten 24 Handelsstunden rutschte der Ether-Kurs um rund fünf Prozentpunkte auf aktuell 2.135 US-Dollar gen Süden. Ausgehend vom Septemberhoch verlor die Kryptowährung fast 25 Prozent an Wert. Diese Kursanalyse untersucht, welche Unterstützungsmarken zwingend verteidigt werden müssen, um den Abverkauf zu stoppen, und identifiziert mögliche Erholungsziele.

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