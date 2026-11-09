Die Abwärtsdynamik des größten Altcoins Ethereum (ETH) hat sich in den letzten Tagen deutlich ausgeweitet. In den letzten 24 Handelsstunden rutschte der Ether-Kurs um rund fünf Prozentpunkte auf aktuell 2.135 US-Dollar gen Süden. Ausgehend vom Septemberhoch verlor die Kryptowährung fast 25 Prozent an Wert. Diese Kursanalyse untersucht, welche Unterstützungsmarken zwingend verteidigt werden müssen, um den Abverkauf zu stoppen, und identifiziert mögliche Erholungsziele.
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