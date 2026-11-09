Die größte Krypto-Börse der USA darf sich jetzt Treuhandbank nennen. Was sie damit vorhat, zeigt eine weitere Meldung des Tages.

Coinbase wird zur Bundesbank-Tochter und holt sich eine Großbank an Bord

Coinbase wird zur Bundesbank-Tochter und holt sich eine Großbank an Bord

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Coinbase erhält volle Zulassung als nationale Treuhandbank von der US-Bankenaufsicht OCC. â³

Partnerschaft mit PNC Bank ermöglicht institutionellen Kunden Zahlungen in USDC. â³

Klare gesetzliche Grenzen für Treuhandbanken bleiben bestehen.

Gegenwind durch Klage des Verbands amerikanischer Gemeinschaftsbanken gegen die OCC. â³

Coinbase hat die volle Zulassung als nationale Treuhandbank erhalten. Die US-Bankenaufsicht OCC genehmigte die Lizenz für die Coinbase National Trust Company am 6. November, nachdem im April bereits eine vorläufige Erlaubnis vorlag. Das Verfahren hatte im Oktober 2025 begonnen.

Bislang lief die Verwahrung von Kundenbeständen unter der Aufsicht des Bundesstaates New York, künftig gelten bundesweit einheitliche Regeln. Für institutionelle Kunden fällt damit ein Argument gegen Coinbase weg.

Die Grenzen bleiben dabei klar gezogen, denn laut US-Gesetzten darf eine Treuhandbank weder Einlagen entgegennehmen noch Kredite vergeben. Auch die Ausgabe eigener Stablecoins deckt die Lizenz ausdrücklich nicht ab.

Eine Großbank wird zum Partner

Fast zeitgleich meldete das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit der PNC Bank, gemessen an der Bilanzsumme eine der größten Banken der USA. Firmen- und institutionelle Kunden sollen künftig Zahlungen in USDC empfangen können, die automatisch in US-Dollar umgewandelt werden.

Vorerst handelt es sich um einen begrenzten Pilotversuch. Man wolle gemeinsam mit den Kunden testen und lernen, welche Eigenschaften des Stablecoins tatsächlich einen Nutzen brächten, sagte Tom Lang, bei PNC für das Treasury-Geschäft zuständig. Alec Lovett, bei Coinbase für Infrastrukturprodukte verantwortlich, sprach von einer Annäherung zwischen klassischen Finanzinstituten und Krypto-Infrastruktur.

Ganz so neu ist die Kooperation dennoch nicht, da PNC seinen Kunden bereits seit vergangenem Jahr über Coinbase den Handel mit Kryptowährungen an bietet. Umgekehrt stellt die Bank dem Unternehmen Bankdienstleistungen bereit.

Gegenwind gibt es allerdings auch. Der Verband der amerikanischen Gemeinschaftsbanken verklagte die OCC, weil diese ihre Befugnisse bei der Vergabe solcher Lizenzen überschreite. Bereits im Dezember hatte er die Behörde aufgefordert, den Antrag von Coinbase abzulehnen.