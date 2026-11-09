Die Märkte rechnen inzwischen fest mit einer Zinserhöhung im Dezember. Für Bitcoin und Co. ist das kein gutes Zeichen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin erreicht ein Zweimonatstief und notiert 15 Prozent unter den Höchstständen von Anfang Oktober. â³

Auch Ethereum und große Altcoins verzeichnen drastische Kursverluste, während asiatische Börsen schwächeln. â³

Am Krypto-Markt setzt sich der Abverkauf der vergangenen Wochen fort und die größte Kryptowährung der Welt befindet sich seit einem Monat in einem einzigen Abwärtstrend ohne größere Erholungsversuche. Außerdem versuchen sich die asiatischen Börsen an einer leichten Wende nach der verheerenden letzten Woche.

Bitcoin und Altcoins brechen ein

Am späten Sonntagabend fiel der BTC-Kurs zeitweise auf sein Zweimonatstief von 73.450 US-Dollar und notierte damit 15 Prozent unter den lokalen Höchstständen Anfang Oktober. Noch härter hat es Ethereum getroffen. Dessen Kursverluste belaufen sich seit Anfang Oktober auf über 25 Prozent und mit einem Fall auf 2.070 US-Dollar verliert der Ether gut 15 Prozent innerhalb von drei Tagen. Mit Kursverlusten von 30 Prozent innerhalb eines Monats sieht es bei den großen Altcoins XRP und Solana nicht besser aus.

Nach den US-Zwischenwahlen fürchten Anleger, dass die neue Mehrheit der Demokraten im Kongress strengere Krypto-Regeln durchsetzt. Dazu kommen die Folgen des milliardenschweren Binance-Hacks und der starke Abverkauf von Technologiewerten an den traditionellen Finanzmärkten, mit einem fünfprozentigen Kursrutsch beim NASDAQ am Donnerstag und 4,2 Prozent beim S&P 500, welcher auch die Krypto-Branche erfasst hat. Außerdem schwächelt die institutionelle Nachfrage und allein in der vergangenen Woche flossen fast 1,3 Milliarden US-Dollar aus den US Spot Bitcoin ETFs.

Asiens Börsen nach dem KI-Ausverkauf

Nicht besser sieht die Lage an den asiatischen Börsen aus, wo der japanische Nikkei zuletzt 9,25 Prozent auf Wochenbasis verlor. Der südkoreanische Kospi übertraf diesen Wert mit einem Minus von fast 12 Prozent sogar noch einmal. Zum Wochenstart konnte der Nikkei zwar gut 3,5 Prozent zulegen und auch der Kospi stieg um knapp zwei Prozent, angesichts des Ausmaßes der jüngsten Kursverluste ist von einer nachhaltigen Erholung jedoch noch keine Rede.

Nach den überraschend starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag sorgt die US-Geldpolitik für zusätzliche Unsicherheit und die Marktteilnehmer rechnen inzwischen mit 78-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit einer Zinserhöhung im Dezember. Morgen folgen dann die neuen US-Inflationszahlen.