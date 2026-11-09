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Peter Schiff warnt 

“Verkauft jetzt”: Platzt die Bitcoin-Blase?

Alles redet über das Platzen der KI-Blase, doch Peter Schiff erkennt bei Bitcoin eine größere Gefahr. Warum er Anlegern jetzt zum Verkauf rät – und was er stattdessen empfiehlt.

Tobias Zander
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Peter Schiff vor einem Bitcoin-Symbol

Beitragsbild: KI-Fotomontage I Getty

 | Erst der KI-Crash, dann der Bitcoin-Absturz? Peter Schiff ist sich sicher

Der heftige Abverkauf bei US-Tech-Werten nach dem Sieg der Demokraten bei den Midterms hat auch Bitcoin in Mitleidenschaft gezogen. Am Sonntagnachmittag handelte die Krypto-Leitwährung bei rund 76.000 US-Dollar und damit mehr als acht Prozent unter dem Vormonatsniveau. Die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholungsrallye hat sich vorerst offenbar zerschlagen.

Nun meldet sich US-Ökonom Peter Schiff zu Wort und findet drastische Worte in einem X-Post: “Während sich alle auf die platzende KI-Blase konzentrieren, spricht niemand über die Bitcoin-Blase. Der größte Unterschied zwischen beiden: KI hat einen tatsächlichen Wert, Bitcoin hat keinen.” Anlegern gibt er eine radikale Empfehlung: “Verkauft jetzt, bevor die Luft mit Wucht entweicht.”

Erst wenige Tage zuvor hatte sich der Edelmetallanhänger zu Strategy (ehemals MicroStrategy) geäußert, das größte Bitcoin-Treasury-Unternehmen der Welt. In sechs Jahren sei keine Rendite herausgekommen, weil der durchschnittliche Einkaufspreis von rund 75.500 US-Dollar ungefähr dem aktuellen Kurs entspricht. Als eingefleischter Kritiker sprach Schiff schon mehrfach von einem Ponzi-Scheme. Sein Rat an Saylor ist es, lieber Aktien oder Gold kaufen. “Saylor hat 30 Prozent pro Jahr versprochen. Gold hätte sein Geld verdoppelt”, schreibt Schiff und fragt seine X-Follower herausfordernd: “Habt ihr Gold?”

Das Goldjahr ist vorbei, Bitcoin holt auf

Im vergangenen Jahr, vor allem im vierten Quartal, durfte sich Schiff über kräftige Anstiege bei Gold und Silber freuen, während Bitcoin in den Bärenmarkt rutschte. Seit einem halben Jahr hat sich das Bild aber gedreht: Der Goldpreis notiert aktuell bei rund 4.070 US-Dollar je Feinunze, rund 13 Prozent weniger als vor sechs Monaten. Bitcoin büßte im gleichen Zeitraum nur rund 5 Prozent ein – trotz des jüngsten Abverkaufs. Neu ist Schiffs Skepsis ohnehin nicht, denn schon 2013 verglich er Bitcoin bei CNBC mit der Tulpenmanie, als die Kryptowährung noch im dreistelligen Bereich handelte.

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