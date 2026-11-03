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Binance-Notfallreserve halbiert: Nur noch 7.500 Bitcoin übrig

Für zehn Coins können Kunden ihre Guthaben jetzt selbst kryptografisch überprüfen. Bei weniger liquiden Token dauert der Ausgleich noch an.

Jan-Malte Minnerup
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Bitcoin vor dem Binance-Logo

Beitragsbild: Shutterstock

 | Für die Wiederauffüllung des Notfallfonds gibt es bislang keinen festen Zeitplan

Nur wenige Tage nach dem größten Hack der Krypto-Geschichte ist die Sicherheitsreserve der Börse Binance bereits um die Hälfte reduziert. Doch das wird nicht reichen, um alle finanziellen Schäden des Vorfalls vom vergangenen Donnerstag zu begleichen. Zudem stellt sich die Frage, wie gut die Plattform für einen weiteren Angriff gerüstet ist.

Hälfte der SAFU-Wallet abgezogen

Der 2018 eingerichtete Sicherheitsfonds SAFU wurde erst im Februar dieses Jahres auf Bitcoin umgestellt und mit 15.000 BTC ausgestattet. Auf der öffentlich einsehbaren Wallet liegen inzwischen allerdings nur noch 7.500 Coins mit einem Gegenwert von 580 Millionen US-Dollar. Binance hatte die andere Hälfte eingesetzt, um einen Teil der Schadensumme ihrer Kunden zu ersetzen.

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Angesichts der 6,3 Milliarden US-Dollar, die ein Krypto-Hacker von der Handelsplattform entwendete, reicht das aber nicht aus. Da Binance die Verluste selbst übernehmen will, um ihre Kunden nicht auf möglichen finanziellen Einbußen sitzen zu lassen, greift die Börse zudem auf Unternehmensreserven und einen separaten Versicherungsfonds für den Futures-Handel zurück. Inzwischen sind 95 Prozent der betroffenen Vermögenswerte wieder gedeckt. Bei zehn Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ether und Solana, hat die die Plattform außerdem eine vollständige Deckung durch kryptografische Nachweise überprüfbar gemacht. Die fehlenden fünf Prozent entfallen auf weniger liquide Coins.

Wann fließen die Bitcoin zurück?

Binance verspricht darüber hinaus, den SAFU-Fonds wieder auf eine Milliarde US-Dollar aufzustocken. Der Hack stellt jedoch einen Sonderfall dar. Wenn der Wert der Reserve durch Kursschwankungen des Bitcoin-Kurses unter 800 Millionen US-Dollar gesunken wäre, hätte die Handelsplattform die Bestände nach den veröffentlichten Regeln zeitnah wieder auffüllen müssen. Für Entnahmen zur Schadensdeckung ist hingegen kein konkreter Zeitplan vorgesehen.

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