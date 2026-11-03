Zcash-Kurs im freien Fall? Warum ein Wal trotzdem Millionen riskiert

Zcash bricht ein – kurz vor einem wichtigen Upgrade. Doch es gibt noch Hoffnung: Was den ZEC-Kurs jetzt erwartet.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Zcash-Kurs ist in den letzten 24 Stunden um etwa elf Prozent gefallen. â³

Ein unbekannter Investor setzt 14 Millionen US-Dollar auf steigende ZEC-Kurse trotz aktueller Verluste. â³

Am 5. November steht ein wichtiges Netzwerk-Upgrade an, das den Durchsatz erhöhen könnte. â³

Die technische Lage bleibt bärisch, während wichtige Unterstützungen und Widerstände im Fokus stehen. â³

Der Zcash-Kurs (ZEC) ist in den vergangenen 24 Stunden um rund elf Prozent gefallen. Dabei gibt es durchaus positive Entwicklungen rund um die Kryptowährung – und nicht jeder Investor ist bearish gestimmt.

So hat ein unbekannter Großinvestor rund 14 Millionen US-Dollar auf ZEC gesetzt. Laut Onchain-Daten kaufte der Wal zunächst 3.052 ZEC für rund 3,8 Millionen US-Dollar am Spotmarkt. Den größeren Teil seiner Position baute er über die Derivatebörse Hyperliquid auf, wo er mit zweifachem Hebel auf steigende Kurse wettet. Insgesamt umfassen die Long-Positionen 8.000 ZEC im Wert von 10,16 Millionen US-Dollar.

Die Wette verlief bislang allerdings nicht ohne Verluste. Zwischenzeitlich lag der Buchverlust bei mehr als 1,8 Millionen US-Dollar, zuletzt waren es noch rund 249.388 US-Dollar. Eine Liquidation droht aber erst bei einem ZEC-Kurs von 647,67 US-Dollar.

Zcash steht vor wichtigem Netzwerk-Upgrade

Ein möglicher Grund für die Millionenwette ist das für den 5. November geplante Netzwerk-Upgrade NU7. Dieses soll die Blockzeit von 75 auf 25 Sekunden verkürzen und damit den Netzwerkdurchsatz verdreifachen. Die Ausgabe neuer ZEC bleibt unverändert.

Unter Tradern gehen die Erwartungen an das Upgrade auseinander. Einige rechnen angesichts mit einem deutlichen Kursanstieg. Andere befürchten, dass Anleger nach der Aktivierung Gewinne mitnehmen und der ZEC-Kurs nach dem Prinzip “Buy the rumor, sell the news” erneut unter Druck gerät. Doch wie sieht es kurzfristig aus?

Zcash-Kurs: Diese Kursmarken werden wichtig

In den letzten 12–24 Stunden schwankte der ZEC‑Kurs zwischen 1.120,03 USD (Tief) und 1.161,51 USD (Hoch) auf Basis der letzten drei 4‑h‑Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 1.156,28 USD und damit deutlich unter dem Schlusskurs des Vortags von 1.254,67 USD (−7,85 %). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 19.639.209.161 USD.

Der ZEC-Kurs sinkt wieder I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert klar unter dem EMA‑20 bei 1.211,45 USD, was kurzfristige Schwäche signalisiert. Die jüngste Sequenz zeigt tiefere Hochs und tiefere Tiefs seit dem Peak, bestätigt durch den Bruch unter 1.254,67 USD. Relevante Unterstützungen liegen bei 1.118,55 USD (Fibonacci‑Endpunkt / Abwärtstrend) und 1.120,03 USD; unmittelbare Widerstände bei EMA‑20 (1.211,45 USD) und 1.254,67 USD. Solange der Kurs unter dem EMA‑20 bleibt, bleibt die technische Lage bärisch.

Konsolidierung nach dem Ausverkauf

Der RSI (14) liegt bei rund 41,00 und damit unter 50, was auf schwaches Momentum hinweist. Das Histogramm zeigt kontrahierende negative Balken, also eine Abschwächung des Abwärtsdrucks.

Die Bollinger‑Bänder‑Breite beträgt aktuell rund 205,12 USD, was erhöhte Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer Konsolidierung nach dem Ausverkauf; das Risiko bleibt daher erhöht.

Zcash-Prognose: Das erwartet den ZEC-Kurs jetzt

Neutrales Szenario: Zcash bewegt sich seitwärts

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent gilt eine Seitwärtsbewegung als wahrscheinlichstes Szenario. Dabei dürfte sich der Zcash-Kurs zwischen 1.118,55 und 1.254,67 US-Dollar bewegen. Entscheidend ist, dass sich der Relative Strength Index (RSI) zwischen 40 und 50 stabilisiert und der Kurs oberhalb der Unterstützung bei 1.118,55 US-Dollar bleibt. Der EMA-20 bei 1.211,45 US-Dollar bildet dabei einen wichtigen Widerstand.

Bullishes Szenario: Zcash steigt auf 1.350 US-Dollar

Für eine bullishe Entwicklung liegt die Wahrscheinlichkeit bei 20 Prozent. Voraussetzung dafür wäre ein nachhaltiger Ausbruch über den EMA-20 bei 1.211,45 US-Dollar, begleitet von steigendem Handelsvolumen und einem RSI über 50. In diesem Fall könnte Zcash zunächst auf 1.254,67 US-Dollar steigen. Anschließend wäre ein weiterer Kursanstieg in Richtung 1.300 bis 1.350 US-Dollar möglich. Unterhalb von 1.118,55 US-Dollar wäre dieses Szenario hinfällig.

Bearishes Szenario: Zcash droht weiterer Kursrückgang

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent besteht das Risiko weiterer Kursverluste. Sollte Zcash die Unterstützung bei 1.118,55 US-Dollar nachhaltig unterschreiten, könnte der Kurs zunächst auf 1.120,03 US-Dollar und anschließend in Richtung 1.050 US-Dollar fallen. Ein RSI unter 35 würde den Verkaufsdruck zusätzlich bestätigen. Erst eine Rückkehr über 1.254,67 US-Dollar würde das bearishe Szenario entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.