Ein möglicher Krypto-Diebstahl in dreistelliger Millionenhöhe sorgt für Fragen. Blockchain-Ermittler ZachXBT vermutet einen Angriff auf eine europäische Finanzinstitution. Doch wie belastbar sind seine Vorwürfe?

Europäische Union von Krypto-Hackern angegriffen: Wird der Vorfall “vertuscht”?

Europäische Union von Krypto-Hackern angegriffen: Wird der Vorfall “vertuscht”?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… ZachXBT berichtet von einem möglichen Krypto-Diebstahl in der EU mit einem Schaden von über 133 Millionen US-Dollar. â³

Der Ermittler äußert den Verdacht einer Vertuschung durch eine große Finanzinstitution in Westeuropa.

Der Blockchain-Ermittler ZachXBT vermutet einen groß angelegten Krypto-Diebstahl bei einer bislang unbekannten Einrichtung in der Europäischen Union. Der mögliche Schaden könnte sich auf mehr als 133 Millionen US-Dollar belaufen. Nachdem ZachXBT am Montag zunächst verdächtige Abflüsse von 106 Millionen US-Dollar gemeldet hatte, will er weitere Abhebungen von zentralisierten Krypto-Börsen im Umfang von 27 Millionen US-Dollar identifiziert haben.

Wer hinter den betroffenen Wallets steckt und ob tatsächlich ein Angriff stattgefunden hat, ist bislang unklar. Auf Telegram schrieb ZachXBT am heutigen 3. November: „Meine Arbeitshypothese ist, dass eine große Finanzinstitution in Westeuropa angegriffen wurde und der Vorfall derzeit vertuscht wird.“

Belastbare Beweise fehlen bislang

ZachXBT kritisiert insbesondere die fehlende Offenlegung des mutmaßlichen Vorfalls. Dadurch könnten mehr als 30 Millionen US-Dollar gewaschen worden sein. Seiner Einschätzung nach hätten europäische Strafverfolgungsbehörden die Gelder andernfalls möglicherweise einfrieren können. Für diese Vermutung hat der Blockchain-Ermittler bislang keine belastbaren Beweise vorgelegt. Auch eine mögliche Vertuschung ist nicht belegt.

Nach Angaben von ZachXBT wurden Gelder über Instant Exchanges und Crosschain Bridges in Ethereum und Monero (XMR) umgetauscht. Übrigens: Die beobachteten Transaktionsmuster würden sich allerdings von den üblichen Vorgehensweisen der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe unterscheiden.

Wie Lazarus vorgeht und warum Kryptowährungen für Nordkoreas Hacker eine so wichtige Rolle spielen, lest ihr hier: Nordkoreas mächtigste Waffe im Cyberkrieg