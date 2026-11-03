Cathie Woods Investmentgesellschaft Ark Invest hat den Kursrückgang mehrerer Krypto-Aktien für Zukäufe genutzt. Am Montag erwarb das Unternehmen über seine ETFs insgesamt 25.000 Coinbase-Aktien im Wert von 3,4 Millionen US-Dollar.
Auch bei Circle und Robinhood stockte Ark seine Beteiligungen auf. Laut den veröffentlichten Handelsdaten kaufte die Gesellschaft 35.000 Circle-Aktien für 2,6 Millionen US-Dollar sowie 7.700 Robinhood-Papiere im Wert von rund 650.000 US-Dollar.
Von Bullish trennte sich Ark hingegen: Insgesamt verkaufte die Investmentgesellschaft 104.000 Aktien der Krypto-Börse im Wert von 2,3 Millionen US-Dollar.
Coinbase überzeugt mit Gewinnwachstum
Die Zukäufe bei Coinbase folgen auf die Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen. Im dritten Quartal steigerte die Krypto-Börse ihren Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr um 66 Prozent von 433 auf 719 Millionen US-Dollar. Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden US-Dollar und damit 35 Prozent unter dem Vorjahreswert.
Wachstum verzeichnete Coinbase insbesondere im Geschäft mit Prognosemärkten. Der annualisierte Umsatz verdoppelte sich gegenüber dem Vorquartal von rund 100 auf mehr als 200 Millionen US-Dollar.
Analysten von Bernstein erklärten, das Wachstum bei Prognosemärkten sowie bei Abonnements und Dienstleistungen habe „die schwächere Aktivität im Krypto-Handel abfedern können“.