Cathie Wood nutzt fallende Kurse für neue Investments in Krypto-Aktien. In diese Titel hat Ark jetzt investiert.

Cathie Wood investiert Millionen: Diese Krypto-Aktien kauft sie jetzt

Cathie Wood investiert Millionen: Diese Krypto-Aktien kauft sie jetzt

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ark Invest kauft 25.000 Coinbase-Aktien im Wert von 3,4 Millionen US-Dollar. â³

Auch Circle und Robinhood wurden aufgestockt, während Bullish-Anteile verkauft wurden.

Coinbase meldet ein Gewinnwachstum von 66 Prozent im dritten Quartal. â³

Analysten heben das Wachstum in Prognosemärkten und Abonnements hervor. â³

Cathie Woods Investmentgesellschaft Ark Invest hat den Kursrückgang mehrerer Krypto-Aktien für Zukäufe genutzt. Am Montag erwarb das Unternehmen über seine ETFs insgesamt 25.000 Coinbase-Aktien im Wert von 3,4 Millionen US-Dollar.

Auch bei Circle und Robinhood stockte Ark seine Beteiligungen auf. Laut den veröffentlichten Handelsdaten kaufte die Gesellschaft 35.000 Circle-Aktien für 2,6 Millionen US-Dollar sowie 7.700 Robinhood-Papiere im Wert von rund 650.000 US-Dollar.

Der Schock (gerade Linie nach unten) vom Binance Hack hat die Kurse vieler Krypto-Aktien fallen lassen. Eine lohnender Einstieg? I Quelle: Tradingview

Von Bullish trennte sich Ark hingegen: Insgesamt verkaufte die Investmentgesellschaft 104.000 Aktien der Krypto-Börse im Wert von 2,3 Millionen US-Dollar.

Coinbase überzeugt mit Gewinnwachstum

Die Zukäufe bei Coinbase folgen auf die Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen. Im dritten Quartal steigerte die Krypto-Börse ihren Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr um 66 Prozent von 433 auf 719 Millionen US-Dollar. Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden US-Dollar und damit 35 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Wachstum verzeichnete Coinbase insbesondere im Geschäft mit Prognosemärkten. Der annualisierte Umsatz verdoppelte sich gegenüber dem Vorquartal von rund 100 auf mehr als 200 Millionen US-Dollar.

Analysten von Bernstein erklärten, das Wachstum bei Prognosemärkten sowie bei Abonnements und Dienstleistungen habe „die schwächere Aktivität im Krypto-Handel abfedern können“.