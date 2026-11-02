Michael Saylor nutzt Warren Buffetts Strategie: Sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Mit Strategy kaufte der Bitcoin-Maximalist auch letzte Woche wie gewohnt ein.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Michael Saylor bleibt trotz Marktängsten aktiv und kauft 811 BTC für Strategy. â³

Das Unternehmen hält nun 849.327 BTC und USD-Vermögenswerte im Wert von 4,9 Milliarden US-Dollar. â³

Strategy verzeichnet einen Buchgewinn von rund 1,83 Milliarden US-Dollar. â³

Auch Bitmine erweitert seine Bestände und hält nun 6.060.506 Ethereum. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Binance-Angriff hat in der Krypto-Szene für ein großes Durcheinander gesorgt – mittlerweile beherrscht die Angst den Markt, darauf deutet zumindest der Fear & Greed Index. Doch einen konnte der Milliarden-Hack nicht verschrecken: Michael Saylor. Wie fast jeden Montag erklärt der Strategy-Gründer auf X den neuesten Kauf.

“Strategy hat 811 BTC erworben und STRC im Wert von 208 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Zum 1.11.26 halten wir 849.327 BTC und USD-Vermögenswerte im Wert von 4,9 Milliarden US-Dollar”, so Saylor.

Strategy has acquired 811 $BTC and repurchased $208M of $STRC. As of 11/1/26, we hold 849,327 BTC and $4.9B of USD Assets. $MSTR https://t.co/uWYzoJJkna — Michael Saylor (@saylor) November 2, 2026

Strategy mit 1,8 Milliarden US-Dollar Gewinn

Bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.446 US-Dollar pro Bitcoin liegt Strategy mit seiner Investition derzeit im Plus. Ausgehend vom aktuellen Bitcoin-Kurs von 77.600 US-Dollar ergibt sich ein Buchgewinn von rund 2,86 Prozent. Das entspricht einem Kursgewinn von 2.154 US-Dollar je Bitcoin.

Bei einem Bestand von 849.327 BTC summiert sich der rechnerische Buchgewinn damit auf rund 1,83 Milliarden US-Dollar. Der gesamte Bitcoin-Bestand hat zum aktuellen Kurs einen Marktwert von etwa 65,91 Milliarden US-Dollar. Die ursprünglichen Anschaffungskosten belaufen sich auf rund 64,08 Milliarden US-Dollar.

Strategy-Aktie ebenfalls von Binance-Hack betroffen

Nachdem Bitcoin aufgrund des Binance-Hacks am vergangenen Donnerstag auf knapp 76.000 US-Dollar eingebrochen war, hat sich das digitale Gold nun wieder etwas erholt. Auch an der Strategy-Aktie ist der kurzzeitige Schick deutlich erkennbar.





Neben dem jüngsten Bitcoin-Kauf veröffentlichte Saylor weitere Kennzahlen zur Finanzlage des Unternehmens. Demnach beträgt die sogenannte USD Duration derzeit 3,3 Jahre. Die Kennzahl gibt Aufschluss über die finanzielle Reichweite der in US-Dollar gehaltenen Vermögenswerte.

Auch beim Bitcoin-Kreditrisiko von STRC meldet Strategy eine Veränderung. Der entsprechende Credit Spread sank um einen Basispunkt auf 59 Basispunkte. Die Berechnung basiert auf einer angenommenen jährlichen Bitcoin-Rendite von zehn Prozent, einer Volatilität von 40 Prozent sowie einem Bitcoin-Kurs von 76.700 US-Dollar.

Ethereum-Treasury Bitmine wächst ebenfalls

Nicht nur Strategy nutzt die jüngsten Kursrückgänge für weitere Käufe. Auch der Ethereum-Treasury-Konzern Bitmine baut seine Bestände aus, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. In der vergangenen Woche erwarb das Unternehmen weitere 8.573 ETH und hält damit inzwischen 6.060.506 Ethereum.

Das entspricht rund 4,9 Prozent des gesamten ETH-Angebots. Mit Krypto-Assets, liquiden Mitteln und weiteren Beteiligungen im Gesamtwert von 14,5 Milliarden US-Dollar ist Bitmine nach eigenen Angaben die zweitgrößte Krypto-Treasury der Welt hinter Strategy.